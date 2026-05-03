"Ролинг Стоунс" ще изтъркалят нов албум

Foreign Tongues излиза на 10 юли

Днес, 15:01
Тримата живи и активни членове на групата са съответно на 82, 82 и 78 години.
ЕПА/БГНЕС
Рок легендите от "Ролинг стоунс" потвърдиха, че заглавието на предстоящия им музикален проект, който ще излезе на 10 юли, е Foreign Tongues (чужди езици), съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА. Това става след месеци на загадки от страна на рок групата чрез мистериозни билбордове и публикации, които породиха слухове, че бандата ще издаде нов албум – първият им след Hackney Diamonds, спечелил награда "Грами" през 2023 г.

В края на 2025 г. те отмениха планираното за това лято стадионно турне във Великобритания и Европа заради здравословни проблеми на Кийт Ричардс. Но изглежда че все още не са готови да сдадат напълно китарите.

За излизането на новия албум се разбра, след като членовете на групата Мик Джагър, Рони Ууд и Кийт Ричардс споделиха в събота графичния дизайн, като всеки музикант публикува различна част от корицата. Джагър публикува снимка с илюстрация на нещо, което прилича на устата и брадичката му. Ууд сподели средната част на корицата, която разкрива очите и носа му. Ричардс допълни пъзела и сподели горната половина, на която се вижда илюстрация на главата – с разрошена коса и многоцветна бандана.

В петък групата сподели откъс от неизвестна песен в 13-секундно видео пред своите 4,2 милиона фенове, показващо емблематичното им лого с език и устни на движещ се фон. Текстът се състоеше от две емоджита, включително едно на CD, което накара феновете да повярват, че те намекват за нов албум.

Слуховете за нова музика се появиха за първи път миналия месец, когато по улиците на Лондон се появиха редица загадъчни съобщения, включително плакати и QR кодове, свързани с The Cockroaches. "Ролинг Стоунс" са издавали музика и са изнасяли концерти под псевдонима The Cockroaches, като в Инстаграм са споделяли тийзър клипове, намекващи за името.

The Cockroaches по-късно издадоха на винил сингъл в ограничен тираж, озаглавен Rough And Twisted, който се продава най-вече в независими музикални магазини.

Основана в Лондон през 1962 г., група "Ролинг Стоунс" има дълга и славна история, осеяна с шлагери като (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up. След като дългогодишният член на формацията Чарли Уотс почина през август 2021 г. на 80-годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист.

През десетилетията на своята кариера "Ролинг Стоунс" са издали 14 албума, достигнали първото място в класацията на Великобритания, осем хита, достигнали първото място, и неизмеримо влияние върху няколко поколения фенове и музиканти. Рок групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 1989 г.

Тримата оригинални членове на бандата в момента са на обща възраст 242 години.

