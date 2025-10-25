На 80 Джани Моранди отново тръгва на турне

Легендата на италианската музика Джани Моранди обяви ново турне за 2026-а с 10 дати в най-представителните дворци на спорта в няколко големи градове на Ботуша. Почти 81-годишният неостаряващ певец включва в обиколката си Милано, Торино, Рим, Флоренция и други, като турът ще стартира на 15 април и ще завърши на 4 май. Това съобщи най-напред самият Моранди в социалните си медии.

С предстоящото турне, наречено „Имаше едно момче – историята на Джани Моранди“ певецът ще отбележи 60-годишнината на едно от най-известните парчета в кариерата си: „Имаше едно момче, което като мен обичаше Бийтълс и Ролинг Стоунс“ (C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones), написана за него от Франко Милячи и Мауро Лузини през 1966-а като музикален протест срещу войната във Виетнам. „Шейсет години по-късно във Виетнам няма война, но има на други места в нашия свят и тревогите и мечтите на онова момче продължават да са мощна присъда срещу войните и призив за установяване на мир“, отбелязват италианските медии. „За да празнуваме тази песен решихме да направим това турне, за да я запеем пак всички заедно“, казва Моранди в специално видео за почитателите си.

В концертите си „вечното момче“ на италианската естрада включва незабравими класики, които продължават да се слушат и пеят от поколения фенове, както и композиции от последния си албум Evviva! (2022), повечето от които са създадени от популярния сред младите Лоренцо Джованоти.

Джани Моранди е участвал седем пъти в конкурса на песенния фестивал в Сан Ремо, като през 1987 г. го печели в трио с Умберто Тоци и Енрико Руджери с „Може да се даде повече“ (Si puo` dare di piu`), също ангажирана песен срещу глада по света. През 2022-ра пък се класира трети и получава наградата на пресцентъра на името на Лучо Далла с „Отвори всички врати“ (Apri tutte le porte), отново писана от Джованоти. Певецът е бил три пъти и водещ на фестивала – през 2011, 2012 и 2023-а.

Джани Моранди и в последните години продължава с концертите, телевизионните участия, записите на нова музика, преди дни беше в Букурещ за мача на своя любим отбор „Болоня“ със „Стяуа“, много активен е и в социалните медии. За близо два месеца беше обявил, че си взема почивка от тях, която наруши само по повод кончината на своя приятел Джорджо Армани, но с новината за предстоящото турне поузата във Фейсбук и Инстаграм приключва.