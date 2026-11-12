Зрители освиркаха министър Милошев на юбилейната "Киномания"

Министърът на културата Евтим Милошев бе освиркан от зрители на откриването на юбилейното 40-о издание на „Киномания“ в зала 1 на НДК тази вечер. По разкази на присъстващи в залата, когато Милошев взел микрофона, част от публиката го прекъснала с пляскане, освирквания и викове "Оставка!" и "БКП!". Наложило се е организаторите да припомнят от сцената, че фестивалът се финансира и от Министерството на културата.

В последните дни името на министъра се свързва със закриването на намиращото се в сградата на културното ведомство "Евро синема" след 27 години показ на фестивално и европейско кино; с поредните оплаквания на актьори от театрите в цялата страна, че не получават заплати с месеци; както и със скандалния бюджет на ПБ, в който за перо "Култура" е предвидено орязване във всяка от следващите три години. Според разчетите, представени в документа, делът на публичните разходи за култура в брутния вътрешен продукт ще намалее от 0,56% през 2026 г. до 0,43% през 2029 г. въпреки обещанията, че той ще нараства с 0.1 на сто годишно до достигане на заветния 1 процент от общия държавен бюджет.

На церемонията по откриването в зала 1 на НДК тази вечер присъства и създателят на фестивала, започнал своя път през 1987 г. под името "Световна кинопанорама" - акад. Людмил Стайков, който сега е на 89 години. От сцената говориха и сегашните организатори на "Киномания" Христо Христозов и Хермина Азарян, дъщеря на незабравимия Крикор Азарян.

40-ата "Киномания" се откри с филма "Див кон девет" на Мартин Макдона, за който Джон Малкович спечели голямата награда за мъжка роля "Купа Волпи" от кинофестивала във Венеция този септември. Преди него зрителите имаха възможност да видят късометражния документален филм "Киномания: Началото" на Борис Мисирков и Георги Богданов, който ни връща към първото издание на фестивала, посрещнато от публиката с ентусиазъм и огромни опашки за билети пред НДК.

"Див кон девет" дава старт на фестивала и в Пловдив и Варна. В Бургас програмата започва също тази вечер, но с "Минотавър" на Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан. В София той ще бъде прожектиран на 21 ноември заедно с носителя на "Златна палма" от Кан, румънския "Фиорд". В програмата са също носителите на "Златна мечка" от Берлинале - "Жълти писма", и на "Златен лъв" от Венеция - "Непозната жена", както и много други интригуващи заглавия от световното кино.

На 17 ноември "Киномания" започва и в Стара Загора с "Черни пари за бели нощи" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов и среща с екипа на филма. Ден по-късно фестивалът се открива в Благоевград с "Фантомът на операта".

"Киномания" ще продължи до началото на декември в киносалоните и онлайн в "Нетера", като има предвидена и една прожекция на 9 декември - "Дебютът" на Джеси Айзенбърг с Джулиан Мур.