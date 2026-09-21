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40-а "Киномания" идва с филми на Макдона и Звягинцев

Ще има и мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, посветен на "Великата илюзия" на киното

Днес, 13:10
Румънският "Фиорд" спечели тазгодишната "Златна палма" в Кан.
Румънският "Фиорд" спечели тазгодишната "Златна палма" в Кан.

40-ото издание на "Киномания" обещава да се превърна в празник на киното със световни шедьоври и специални събития. От 12 до 29 ноември в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора форумът ще представи най-силните, дискутирани и награждавани заглавия от Кан, Венеция, Торонто и Карлови Вари малко след техните световни премиери. "Див кон девет", "Фантомът на операта", "Фиорд" и "Минотавър" са първите обявени филми от селекцията. Наред с това "Киномания" ще отдаде почит към голямото кино в мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, озаглавен "Великата илюзия". 

Официално начало ще постави българската премиера на дългоочаквания нов филм на Мартин Макдона "Див кон девет". Публиката ще се наслади на черната комедия по оригинален сценарий на режисьора на 12 ноември в зала 1 на НДК. От международния кинофестивал във Венеция Джон Малкович спечели престижната награда "Купа Волпи" за най-добър актьор. В ролите са още Сам Рокуел, Стив Бушеми, Том Уейтс и Паркър Поузи. Действието се развива на фона на историческите събития от 1973 г. в Чили и преврата срещу Салвадор Алиенде, а по-конкретно ни пренася на Великденския остров, където се състои секретна мисия на ЦРУ. 

Откриващата вечер на 12 ноември ще представи и специалния късометражен филм на тандема Борис Мисирков и Георги Богданов от "Агитпроп" – двама от най-талантливите и любопитни автори на документално кино у нас. Чрез непоказвани досега кадри и интервюта продукцията разказва дълголетната история на "Киномания" – четири десетилетия, започнали с феномена "Световна кинопанорама" през 1987 г.

Сред акцентите, които очакват публиката в зала 1 на НДК, се нарежда и "Фантомът на операта" на Александър Кастанети. С него ще бъде открит Фестивалът на френския филм на 16 ноември от 19 ч. Филмът пренася класическата история в наши дни, а в главните роли са Дева Касел – дъщерята на Моника Белучи и Венсан Касел, и Ромен Дюри. Събитието се реализира в партньорство с Френски институт в България.

21 ноември ще посрещне две изключителни премиериот 17 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен политическият трилър "Минотавър" на режисьора Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан и френското предложение за "Оскар" за най-добър международен филм. В същата вечер от 20 ч. публиката ще има възможността да се наслади на"„Фиорд" на Кристиан Мунджиу със Себастиан Стан и Ренате Рейнсве. Този филм донесе на румънския режисьор втора "Златна палма".

Празнично събитие по повод 40-ото издание на "Киномания" ще бъде авторският мултимедиен спектакъл "Великата илюзия" под режисурата на Веселка Кунчева и сценографията на Мариета Голомехова. Единственото представление ще бъде на 22 ноември от 19 ч. в зала 1 на НДК. Мащабната продукция е замислена специално за случая като своеобразен поклон пред магията на киноизкуството, с безкомпромисната визуална естетика и размах на въображението, присъщи на този авторски колектив, познат от знакови спектакли като "Аз, Сизиф", "Полетът на къртицата", "Преображението", "Портретът на Дориан Грей", "Страх", "Нос", "Невидимо дете", мюзикълите "Исус Христос Суперзвезда" и "Коса" на Държавна опера – Пловдив и др.

Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба в epaygo.bg, като всички места за прожекциите в зала 1 на НДК са по 10 евро. Пропуските за спектакъла "Великата илюзия" са на цени от 25 до 40 евро. Скоро ще бъдат пуснати билети и на касите на НДК. 

 

Джон Малкович и Сам Рокуел в "Див кон девет"
Джон Малкович и Сам Рокуел в "Див кон девет"
"Минотавър" - първият филм на Звягинцев, заснет извън Русия.
"Минотавър" - първият филм на Звягинцев, заснет извън Русия.
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