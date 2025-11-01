Медия без
Валерия Бруни Тедески гостува на "Киномания"

Носителката на "Сезар" и "Давид на Донатело" представя лично филм, посветен на легендата Елеонора Дузе

Днес, 14:10
Валерия Бруни Тедески в "Дузе"
"Киномания" и тази година ще има италиански звезден гост. За първи път в България ще пристигне Валерия Бруни Тедески – една от ярките фигури в съвременното европейско кино. Родена в Торино и израснала във Франция, тя впечатлява с неподражаемо съчетание на италианска емоционалност и френски финес. По-голямата сестра на Карла Бруни става звезда още с дебюта си в Hotel de France, печели "Сезар" за най-обещаваща актриса. Има в актива си и четири награди "Давид на Донатело". Работила е с режисьори като Патрис Шеро, Франсоа Озон и Стивън Спилбърг. Самата тя се пробва успешно в режисурата с "Млади завинаги". 

Валерия ще се срещне със столичната публика в три специални представяния – на официалното откриване на Празника на италианското кино на 14 ноември от 19:00 ч. в кино "Одеон", ден по-късно от 13:00 ч. в кино "Люмиер" – за филма "Дузе", и на 15 ноември от 13:30 ч. отново в "Одеон" за филма "5 секунди".

В новия "Дузе" на Пиетро Марчело (Франция-Италия) Бруни Тедески се превъплъщава в образа на легендарната италианска актриса Елеонора Дузе. Филмът ни пренася в периода след края на Първата световна война и възхода на фашизма, когато вече над 60-годишна, Дузе решава да се завърне на сцената. Валерия прави собствена, съвременна интерпретация на вечната тема за страстта, саможертвата в името на изкуството и борбата с ограниченията на собственото тяло и социалните реалности. Тя е звезда и в още едно заглавие от програмата – "5 секунди" на Паоло Вирдзи ( "Лудетини", "Търсач на удоволствия"). 

В програмата на "Киномания" е и последният филм с нейно участие – "Вечният визионер" на Микеле Плачидо – вдъхновяващ портрет, посветен на живота на нобелиста Луиджи Пирандело. Филмът изследва сложния му живот, разкъсан между любовта към музата Марта Абба, семейните задължения към съпругата Антониета Портулано, страдаща от психично заболяване, и неговите творчески стремежи. Той ще бъде представен и от актрисата Федерика Луче Винченти. 

39-ото издание на "Киномания" предстои от 13 до 30 ноември в София и други градове под мотото "Нежността е новият пънк". Откриването е с новия филм на Стефан Командарев "Made in EU" на 13 ноември в зала 1 на НДК. Сред акцентите тази година са носителят на голямата награда от Венеция "Баща, майка, сестра, брат" на Джим Джармуш, "Мъртва хватка" на Гюс Ван Сант и "Хамнет" на Клои Жао.

Пълна програма и билети вече има на kinomania.bg. .


 

Ключови думи:

Киномания, Валерия Бруни Тедески

