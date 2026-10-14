"Черни пари за бели нощи" броят на "Киномания" и Европейските награди

Три продукции с българско участие са включени в краткия списък за Европейските филмови награди през 2027 г., съобщиха от Европейската академия. От тях обаче само един е действително български, с автори, актьори и преобладаващо продуцентско участие от нашата страна - "Черни пари за бели нощи" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Петият филм на режисьорското дуо след "Урок", "Слава", "Бащата" и "Триумф" е трагикомедия, която ще направи софийската си премиера на 27 ноември на "Киномания". Прожекцията е в кино "Люмиер" от 18:00 часа.

Световната премиера на "Черни пари за бели нощи" с участието на Таня Шахова, Иван Савов, Маргита Гошева и Иван Бърнев бе на фестивала в Карлови Вари, където преди 7 години "Бащата" спечели голямата награда "Кристален глобус". Сценарият е написан в съавторство с Дечо Таралежков, а филмът е копродукция с Гърция. У нас филмът спечели "Златна роза" за най-добра режисура.

Сред филмите, които ще се състезават за номинации от европейските "Оскари" - както популярно биват наричани наградите на ЕФА, са и "Ледена земя" на Аманда Кернел - копродукция между Швеция, Дания, Норвегия, България и Исландия, и "Мечтаното приключение" на режисьорката Валеска Гризебах, копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. "Ледена земя" също ще направи премиерата си пред българска публика на "Киномания" - на 25 ноември. Преди броени дни филмът получи и "Сребърна раковина" за най-добра режисура на фестивала в Сан Себастиан.

"Мечтаното приключение" пък е българското предложение за най-добър международен филм на 99-ите награди "Оскар".

В списъка на Европейската филмова академия с потенциални номинации за Европейските филмови награди, които ще бъдат връчени на 16 януари 2027 г. в Атина, влизат общо 68 пълнометражни филма от 40 държави. От тях като 45 са игрални, 15 - документални и осем анимационни, отбелязва „Скрийн дейли“.

Краткият списък с игрални филми включва отличения със „Златна палма“ от Кан "Фиорд" на Кристиан Мунджиу, който също ще гледаме на "Киномания"; носителя на "Златен лъв" от Венеция "Непозната жена" на Май ел-Тухи, носителя на "Златна мечка" от Берлинале - "Жълти писма" на Илкер Чатак; както и фаворита на публиката от фестивала в Торонто "Черното топче" на Хавиер Калво и Хавиер Амброси и "Отечество" на Павел Павликовски (награда за режисура от Кан, поделена с "Черното топче"), които предстои да видим в програмата започващия утре "Синелибри".

Краткият списък с документални филми включва "Наза" на Ювал Абрахам и Рейчъл Шор – носител на наградата на журито във Венеция, "Репетиции за революция" на Пега Ахангарани, спечелил наградата за документално кино в Кан, и "Да спасиш планина" на Биляна Туторов и Петър Гломазич, отличен с международната награда за документален филм на фестивала "Сънданс". "Наза" и "Да спасиш планина" бяха вече показани у нас на "София Документал".

Обявяването на този предварителен списък е първата стъпка от процедурата по награждаване на Европейската филмова академия. Сред 6700-те й членове са и над 60 български творци, които през следващите седмици ще гледат селектираните филми. Номинациите в основните категории ще бъдат обявени на 14 ноември по време на Международния филмов фестивал в Солун.

"Киномания" пък започва на 12 ноември и ще продължи до 29-и в своето празнично 40-о издание. Сред вече обявените събития в програмата са "Минотавър" на Андрей Звягинцев, "Див кон девет" на Мартин Макдона, "Фантомът на операта" на Александър Кастанети, специалния документален филм за историята на фестивала, както и мащабния спектакъл "Великата илюзия" в зала 1 на НДК.