От 12 филма в конкурса на Карлови Вари два са български

Безпрецедентно българско присъствие има в основния конкурс на 60-ия международен кинофестивал в Карлови Вари. Два от 12-те филма в надпреварата за "Кристален глобус" са повече или по-малко български. Седем години след като спечелиха голяма на награда на фестивала с "Бащата" (2019), Кристина Грозева и Петър Вълчанов се завръщат в Карлови Вари с новия си филм - "Черни пари за бели нощи".

Поредната трагикомедия на режисьорското дуо разказва за пенсионерите Деневи, което с години спестява със заветната цел да види белите нощи в Санкт Петербург. Но след като Русия напада Украйна, мечтаното пътуване се проваля, а туроператорът изчезва с парите им. Двамата членове на семейството реагират по коренно различен начин. Филмът е създаден в копродукция с Гърция.

Дуетът в киното и в живота Грозева-Вълчанов е и автор на филмите "Урок", "Слава", "Триумф". Току-що завършиха работата по сериала "Дъждът оставя следи", който от миналата седмица върви по Нова тв.

Балканска копродукция е и другият филм с българско участие в конкурса - "Три седмици по-късно", но този път със Сърбия. Режисьорът Мирослав Терзич разказва за група гимназисти, чийто автобус се поврежда по време на училищна екскурзия в България и отваря път за напрегнати ситуации и нерешени проблеми.

Копродукцията между Гърция, България, Германия, Кипър и Румъния "Един човек почти" - дебют на режисьора Ефтимис Косемунд-Санидис, пък е в паралелната програма "Проксима".

60-ият юбилеен фестивал в Карлови Вари, Чехия, ще се проведе от 3 до 11 юли. Ако някой от двата филма спечели награда, това ще бъде естествено продължение на успехите на канадско-българската копродукция "Нина Роза" в Берлин и на немско-българската "Мечтаното приключение" в Кан тази година. И двата са дело на чужди режисьорки, макар да разказват български истории с участието на български актьори.