Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От 12 филма в конкурса на Карлови Вари два са български

7 години след като спечелиха "Кристален глобус" Кристина Грозева и Петър Вълчанов се завръщат на фестивала

Днес, 13:34
Кадър от "Черни пари за бели нощи"
Abraxas Film
Кадър от "Черни пари за бели нощи"

Безпрецедентно българско присъствие има в основния конкурс на 60-ия международен кинофестивал в Карлови Вари. Два от 12-те филма в надпреварата за "Кристален глобус" са повече или по-малко български. Седем години след като спечелиха голяма на награда на фестивала с "Бащата" (2019), Кристина Грозева и Петър Вълчанов се завръщат в Карлови Вари с новия си филм - "Черни пари за бели нощи".

Поредната трагикомедия на режисьорското дуо разказва за пенсионерите Деневи, което с години спестява със заветната цел да види белите нощи в Санкт Петербург. Но след като Русия напада Украйна, мечтаното пътуване се проваля, а туроператорът изчезва с парите им. Двамата членове на семейството реагират по коренно различен начин. Филмът е създаден в копродукция с Гърция. 

Дуетът в киното и в живота Грозева-Вълчанов е и автор на филмите "Урок", "Слава", "Триумф". Току-що завършиха работата по сериала "Дъждът оставя следи", който от миналата седмица върви по Нова тв.

Балканска копродукция е и другият филм с българско участие в конкурса - "Три седмици по-късно", но този път със Сърбия. Режисьорът Мирослав Терзич разказва за група гимназисти, чийто автобус се поврежда по време на училищна екскурзия в България и отваря път за напрегнати ситуации и нерешени проблеми.

Копродукцията между Гърция, България, Германия, Кипър и Румъния "Един човек почти" - дебют на режисьора Ефтимис Косемунд-Санидис, пък е в паралелната програма "Проксима". 

60-ият юбилеен фестивал в Карлови Вари, Чехия, ще се проведе от 3 до 11 юли. Ако някой от двата филма спечели награда, това ще бъде естествено продължение на успехите на канадско-българската копродукция "Нина Роза" в Берлин и на немско-българската "Мечтаното приключение" в Кан тази година. И двата са дело на чужди режисьорки, макар да разказват български истории с участието на български актьори.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Карлови Вари, Черни пари за бели нощи, Кристина Грозева и Петър Вълчанов

Още новини по темата

Турски и сръбски филм ни представят скромно в Карлови Вари
04 Юни 2025

Български филм отново се състезава в Карлови Вари
28 Май 2024

Стефан Командарев и Ели Скорчева са големите победители в Карлови Вари

08 Юли 2023

Десетминутни овации за новия филм на Командарев в Карлови Вари
04 Юли 2023

Юън Макгрегър получи почетен приз в Карлови Вари
02 Юли 2023

Стефан Командарев се бори за голямата награда в Карлови Вари
30 Май 2023

Български докторски филм взе награда от Карлови Вари
10 Юли 2022

"Една провинциална болница" ни представя в Карлови Вари
07 Юли 2022

Украински режисьори бойкотират Карлови Вари заради руски филм
28 Юни 2022

Български филм пак ще се бори за наградата в Карлови Вари
31 Май 2022

"Бащата" е българското предложение за "Оскар"
07 Ноем. 2020

Семейната трагедия като фарс

24 Юли 2020

Гледаме "Бащата" - българският филм с най-голяма награда
19 Яну. 2020

Българският филм "Бащата" спечели голямата награда в Карлови Вари
07 Юли 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса