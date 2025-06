Турски и сръбски филм ни представят скромно в Карлови Вари

Международният кинофестивал в Карлови Вари обяви официалната селекция за 59-ото си издание, което ще се проведе от 4 до 12 юли в чешкия курортен град. В нея това лято няма български филм. Ще ни отсрамват турска и сръбска копродукции, в които имаме миноритарно участие.

11 заглавия, сред които девет световни премиери, ще се състезават в основния си конкурс за наградата "Кристален глобус". Сред тях е Cinema Jazireh на турския режисьор Гьозде Кура, чието действие се развива в Афганистан при управлението на талибаните. Филмът е копродукция на Турция, Иран, България и Румъния. От българска страна копродуцент е Светла Цоцоркова, чийто филм "Залог" откри 29-ия "София филм фест" през март.

Артистичният директор на най-престижния филмов фестивал в Източна Европа Карел Ох каза, че още един филм от Иран ще бъде добавен към основния конкурс, но обявяването му е отложено "заради безопасността на създателите му". Преди по-малко от месец филм от Иран - "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи, спечели "Златната палма" в Кан.

Другата конкурсна програма в Карлови Вари – "Проксима", се завръща за четвърта година с 13 селектирани филма, 12 от които световни премиери. Сред тях е How Come It’s All Green Out Here? ("Как така тук всичко е зелено?", реж. Никола Лезаич), копродукция на Сърбия, Хърватия и България. От българска страна продуцент е Николай Мутафчиев.

Филмът разказва за режисьор, който не е доволен от кариерата си. Той купува старо комби, което преустройва в кемпер, за да пътува няколко месеца със съпругата и дъщеря си. По време на пътуването той научава нови неща за родителите си, за семейството, а някои от възродените спомени изглеждат нереални.

Български филми са имали няколко големи успеха в Карлови Вари през последната петилетка. През 2023 г. "Уроците на Блага" доминира на 57-ото издание на кинофестивала, като спечели три награди, сред които и голямата награда "Кристален глобус". Филмът на Стефан Командарев бе отличен и с наградата за най-добра актриса, присъдена на Ели Скорчева, и с Голямата награда на екуменическото жури.

През 2019 г. пък "Кристален глобус" спечели "Бащата" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Миналата година "Безветрие" на Павел Веснаков бе избран в селекцията "Проксима", но не стигна до награда.