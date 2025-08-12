Медия без
На 73 Изабела Роселини се снима за календара "Пирели"

Тилда Суинтън, Ирина Шейк и Винъс Уилямс са сред моделите за 2026-а

Днес, 18:01
Пред обектива: Ирина Шейк.
Pirelli
Пред обектива: Ирина Шейк.

Календарът на Pirelli за 2026 г. ще бъде официално представен в Прага през ноември, но вече изтекоха първи кадри от работния процес по него, който е поверен в ръцете на базирания в Лондон норвежки моден фотограф Сьолве Сундсбьо. Той се нарича "Елементи" и според издателите има амбицията да улови темите, които са в центъра на човешкия живот.

52-рото издание на световноизвестния календар е произведение на фотографското изкуство, което възхвалява изразителната сила на жените чрез интензивни и поетични образи. Заснет е в Норфолк, Лондон и Ню Йорк, а сред моделите блести 73-годишната Изабела Роселини - дъщерята на Ингрид Бергман и Роберто Роселини, муза на Дейвид Линч и звезда от филми като "Синьо кадифе" и "Конклав". 

Но звездният дамски състав включва още актрисите Тилда Суинтън, Гуендолин Кристи, Луиза Раниери, Адриа Архона, моделите Ирина Шейк и Ева Херцигова, певицата FKA Twigs, дизайнерката Сузи Кейв, балерината Ду Жуан, тенисистката Винъс Уилямс.

Ексклузивните кадри зад кулисите демонстрират специалното внимание на Сундсбьо към детайла и способността му да трансформира всеки декор в кинематографичен разказ. Авторът има международно признание за умението си да съчетава технически иновации и артистична чувствителност, неговата поетика процъфтява върху контрастите като класическият портрет се смесва с елементи на визуално експериментиране. Сундсбьо не просто улавя лица, той изгражда истории: всеки кадър се превръща във фрагмент от тях, в микрокосмос, който предава емоции, настроения и желания.

"Актьорският състав" за 2026-а събира дами, които са оставили свой личен отпечатък в своята професия не само чрез естетиката си, но и чрез решителността и способността си да постигат амбициозни цели. Те създават мозайка от силни и разнородни личности, обединени от една и съща дързост. За създаването на максимално визуално въздействащ продукт екипът на Сундсбьо се допълва от космополитна група висококвалифицирани професионалисти: Джери Стафърд – стилист, Сид Хейс, Али Пирзаде и Боб Ресин (прически), Вал Гарланд и Джеймс Калиардос (грим), Роби Дойг (сценография), Пиерджорджо дел Моро (кастинг).

В календарите на "Пирели" мода и фотография са в непрекъснат диалог. Изданието за 2026 г. е повече от просто колекционерски предмет: това е артистичен проект, който отразява кодовете на съвременната мода. Изборът на визии, цветова палитра и конструкция на изображенията е в съответствие с актуалните тенденции, като същевременно култивира такъв стилистичен почерк, който е неподвластен на времето. За любителите на фотографията всяка страница се превръща в упражнение по композиция и използване на светлината, във визуална лаборатория, където техниката среща емоцията.

73-годишната Изабела Роселини по време на една от фотосесиите.
