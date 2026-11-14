"Отечество" и "Черното топче" спорят за "европейските Оскари"

"Отечество" (Fatherland) на Павел Павликовски и "Черното топче" (La Bola Negra) на Хавиер Калво и Хавиер Амброси са начело в номинациите за Европейските филмови награди за 2026 г. Номинациите за призовете, популярни и като "европейските Оскари", бяха обявени днес в рамките на Международния филмов фестивал в Солун.

И двата филма в момента могат да бъдат гледани по екраните у нас. И двата имаха световни премиери в конкурсната програма на кинофестивала в Кан през май, където си поделиха наградата за най-добра режисура, а българската им премиера беше на "Синелибри". Полякът Павликовски присъства лично на закриването на фестивала, където получи специален приз за своя изключителен принос към киното, а "Черното топче" спечели Голямата награда в конкурса на "Синелибри".

Черно-бялата драма "Отечество", посветена на отношенията между писателя Томас Ман и децата му в условията на разделена следвоенна Германия, получи най-много номинации в тазгодишния 39-и тираж на "европейските Оскари" – общо 11. Сред тях – за европейски филм, режисура, сценарий и монтаж за Павел Павликовски (в последните две в съавторство съответно с Хенк Хандльогтен и Пьотр Войчик).

"Черното топче" на тандема "Лос Хавис" получи 10 номинации за Европейските филмови награди, включително за европейски филм, режисура и сценарий (заедно с Алберто Конехеро). Той е мащабна история за любовта между еднополови партньори в Испания през XX век. Действието се развива в три различни исторически периода, а вдъхновението за филма идва от незавършената последна творба на драматурга Федерико Гарсия Лорка.

"Фиорд" на румънеца Кристиан Мунджиу, носител на "Златна палма", получи пет номинации, сред които за европейски филм, режисура и сценарий. Останалите претенденти за най-добър европейски филм са носителят на "Златен лъв" от Венеция "Непозната жена", и френско-италианската копродукция "Градива". Първите български прожекции на "Фиорд" и "Непозната жена" предстоят след дни на "Киномания"; също както и премиерата на "Минотавър", който спечели номинации за най-добър режисьор и сценарий на Андрей Звягинцев.

Сред номинираните актьори водещото име е Сандра Хюлер, която получи две номинации в категорията за най-добра европейска актриса – за ролите си в "Отечество" и "Роуз". Там попада и Ренате Рейнсве от "Фиорд", а нейният партньор във филма Себастиан Стан е номиниран за европейски актьор.

Реалните партньори в живота Пенелопе Крус и Хавиер Бардем също намериха място сред претендентите за Европейска филмова награда – съответно за ролите си в "Бункер" и "Обич", чиято българска премиера също предстои на "Киномания".

Номинациите, от които българското кино традиционно отсъства, са определени с гласовете на 5700 членове на Европейската филмова академия. Победителите ще бъдат обявени на 16 януари в Атина, Гърция.