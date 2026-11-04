"Синелибри" награди "Черното топче"

Испанско-френският гей епос "Черното топче" получи голямата награда за пълнометражен филм на 12-ия кино-литературен фестивал "Синелибри" снощи в НДК. Победителят бе избран от международно жури с председател именития ирландски режисьор Джим Шеридан ("В името на отца") и членове актрисата Мария Хурадо, писателят Якоб Йония, сценаристката Теодора Маркова, както и актьорът Клайв Ръсел (дистанционно). В мотивите си те посочват, че филмът на Хавиер Калво и Хавиер Амброси, известни и като "Лос Хавис", е смела, визуално зашеметяваща и забавна история, която комбинира измислицата и реалността, но също така следва сложността на колективната и индивидуалната травма. "Черното топче" е вдъхновен от дълго прикриваната сексуалност на поета и драматург Федерико Гарсия Лорка, убит от националистите в началото на Испанската гражданска война, и разказва за неговата незавършена творба със същото име през погледа на три поколения мъже. Световната критика смята, че филмът ще бъде главният конкурент на "Одисея" за наградите "Оскар" догодина. В ролите са Алваро Лафуенте Калво, Мигел Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопе Крус, Глен Клоуз, Лола Дуеняс. Прожекциите на "Черното топче" на "Синелибри" минават неизменно пред разпродадени зали.

В зала 1 нямаше представител на филма и статуетката бе връчена от изпълнителния директор на Националния филмов център – Петър Тодоров, на Едуардо Корчеро, заместник-ръководител в посолството на Испания.

Наградата в документалния конкурс на "Синелибри" печели "Танц около себе си – Сири Хуствет" с режисьор и сценарист Сабине Лидл, посветен на писателката и съпруга на Пол Остър. Специална награда получи "Нож: Размисли след опит за убийство" на режисьора Алекс Гибни.

Гост на закриващата церемония в НДК бе режисьорът, носител на "Оскар", Павел Павликовски, комуто бе връчена от министъра на културата Евтим Милошев специална награда "за изключителен принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята".

"Прекрасно е, че имаме възможност да видим този филм в България, в това време. Това е един изключително европейски филм с полски режисьор, с екип от Полша, от Италия, но с германски актьори. Така че той показва изключително една много европейска ситуация. И въпреки своите недостатъци, Европейският съюз е все още прекрасно място и аз се надявам то да продължи да бъде такова", каза Павликовски преди премиерата на своя най-нов филм "Отечество".

След прожекцията на филма на сцената имаше беседа между режисьора и писателя носител на "Букър" Георги Господинов, вдъхновена от творчеството на полския гост.

Въпреки официалното спускане на завесата прожекциите на "Синелибри" в киносалоните продължават до 8 ноември, неделя, и също и онлайн в "Нетера".