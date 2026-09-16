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От Венеция право на "Синелибри" идва "Мастило" на Дани Бойл

Филмът ще открие кинофестивала в зала 1 на НДК на 15 октомври

Днес, 11:36

Новият филм на Дани Бойл "Мастило" (Ink), който преди дни откри кинофестивала във Венеция, предстои да сложи началото и на 12-ия "Синелибри". Българският кинолитературен фестивал ще започне на 15 октомври в зала 1 но НДК, а билетите вече са продажба. "Мастило" ще бъде излъчен след кратка официална церемония по откриването и това ще бъде единствената му прожекция у нас тази година. Световното разпространение по кината предстои през януари 2027 г.

Определян като "експлозивна кинематографична въртележка", филмът разказва за една от най-влиятелните и противоречиви фигури в съвременния свят – медийния магнат Рупърт Мърдок. Адаптация по пиеса, "Мастило" драматизира придобиването на западналия вестник The Sun от австралийския издател през 1969 г. и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантериите и скандала. Според критиката "Мастило" не е толкова конвенционална биографична история за Мърдок и неговата фамилия, колкото предистория на съвременната медийна среда с кликбейта, възмущението в социалните мрежи, политическата поляризация и третирането на вниманието като стока. Не подлежи на съмнение приносът на Мърдок за превръщането на таблоидите в мощен инструмент за политическа пропаганда през втората половина на XX век. "Мастило" повдига неудобни и болезнено актуални въпроси: как зрелището се превръща в стока, вниманието – във валута, а вече не е ясно медиите ли произвеждат апетита ни, или просто го обслужват.

Дани Бойл е автор на незабравими филми като "Трейнспотинг" (1996), адаптация по романа на Ървин Уелш, приключенската драма "Плажът" (2000), адаптация по романа на Алекс Гарланд, "Беднякът милионер" (2008), който печели "Оскар" в осем категории, "127 часа" (2010) и биографичната драма "Стив Джобс" (2015). Сега той се впуска в екранизация на съвременна пиеса, която привлича вниманието му още през 2019 г. Неин автор е номинираният за награда "Тони" драматург Джеймс Греъм, който поема отговорността да напише и филмовия сценарий.

Начело на внушителния актьорски състав във филма е Гай Пиърс (Рупърт Мърдок), партнират му Джак О’Конъл като властния прагматик Лари Ламб и Клеър Фой в ролята на Джойс Хопкирк, първата редакторка на женската секция на "Сън". Със своя динамичен заряд и зрелищен визуален език филмът на Дани Бойл не само илюстрира мотото на "Синелибри" 2026 - "Цивилизация на зрелището", но и отприщва каскада от въпроси за медийното съдържание, механизмите на зрелището и начина, по който те моделират възприятието ни за света. В този смисъл филмът се превръща и в своеобразен ключ към част от темите и идеите, заложени във фестивалната програма.

Билетите за церемонията по откриване и премиерата на „Мастило“ на 15 октомври вече са в продажба.

"Синелибри" ще продължи от 15 октомври до 8 ноември в седем български града: София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. На 3 ноември ще бъде церемонията по награждаване на победителите в конкурсите за пълнометражен игрален филм по книга и за най-добър документален филм е на 3 ноември, отново в зала 1 на НДК. Те ще бъдат избрани от международно жури с председател именития ирлански режисьор Джим Шеридан.

В същата вечер носителят на "Оскар" Павел Павликовски ще представи лично у нас своя нов филм "Отечество". След прожекцията полският режисьор ще проведе разговор с българския носител на "Букър" Георги Господинов.

Кадър от "Мастило" на реж. Дани Бойл
СинеЛибри Кадър от "Мастило" на реж. Дани Бойл
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Синелибри, Дани Бойл

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