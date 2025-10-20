Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Плеяда звездни гости чака церемонията по награждаване на "Синелибри"

Тони Сервило, Агнешка Холанд и Силви Вартан са само част от тях

Днес, 13:00
Тони Сервило - фаворитът на Сорентино, който играе и в новия му филм "Помилване", позира с наградата за най-добър актьор, спечелена във Венеция миналия месец.
ЕПА/БГНЕС
Тони Сервило - фаворитът на Сорентино, който играе и в новия му филм "Помилване", позира с наградата за най-добър актьор, спечелена във Венеция миналия месец.

Тържествената церемония по награждаване на 11-ия Международен кино-литературен фестивал "Синелибри" ще се състои на 24 октомври, петък, от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. За бляскавото събитие, както и за изяви непосредствено преди и след него, в София пристига цяла плеяда от бележити творци, личности с неоспорими заслуги за развитието на европейското и световното киноизкуство. На церемонията ще присъстват режисьорката Агнешка Холанд, певицата и актриса с български произход Силви Вартан, италианският актьор Тони Сервило, датският му колега Клаес Бенг, украинският режисьор Сергей Лозница, продуцентката Катя Тричкова, гръцката актриса Тоня Сотиропулу и френският продуцент Атон Сумаш. Част от тях са гости на фестивала, а други - членове на международното жури, което ще излъчи най-добрите в конкурсната програма на "Синелибри". 

Тъй като повечето билети за събитието в зала 1 са вече изчерпани, днес официално тръгват в продажба места за втори балкон. 

Освен тазгодишните лауреати на награди за най-успешна литературна адаптация за голям екран и най-добър документален филм, на на церемонията ще бъдат присъдени и три специални отличия. Силви Вартан лично ще връчи Почетна награда за цялостно творчество на Агнешка Холанд. Така режисьорката на "Зелена граница", "Европа, Европа" и "Франц" ще се нареди до Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел, все смели и последователни творци с незаобиколим принос за съвременното арткино. Тони Сервило, неподражаемият любимец на Паоло Сорентино, ще бъде удостоен с Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. А самата Силви Вартан ще получи Специална награда "Завоевания на духа" за постижения в различни области на изкуството.

След награждаването Сервило лично ще обяви премиерата на новия филм на Паоло Сорентино – "Помилване", в която той изпълнява главната роля. За майсторското си превъплъщение в образа на държавен глава, изправен пред морална дилема, през септември актьорът беше удостоен с купа "Волпи" на МФФ във Венеция. 

В навечерието на церемонията паралелно ще се състоят събития с участието на датската кинозвезда Клаес Бенг и френския продуцент Атон Сумаш. Изгрял с "Квадратът" на Рубен Йостлунд, който го превърна в първия датски актьор, спечелил Европейска филмова награда, Бенг ще открие премиерата на биографичната драма "Голямата арка" на 22 октомври от 18:30 ч. в кино "Люмиер". Прожекцията на филма ще бъде съпроводена с отворен разговор на публиката с прочутия актьор. Филмът пресъздава изграждането на Голямата арка в Дефанс по време на управлението на Франсоа Митеран.

Празник за ценителите на ръчно рисуваната анимация е премиерата на "Невероятният свят на господин Паньол" на режисьора Силвен Шоме. Филмът ще бъде представен на 22 октомври в Дома на киното от своя продуцент Атон Сумаш, носител на "Сезар" за анимационния филм „Малкият принц“ (2016). "Невероятният свят на господин Паньол" е биографична драма за знаменития писател, драматург, сценарист, режисьор и продуцент, от чието рождение неотдавна се навършиха 130 години. Билетите за събитието са изчерпани, но филмът има още прожекции до края на фестивала, които зрителите могат да посетят.

Освен че е сред арбитрите в тазгодишния конкурс, украинският режисьор Сергей Лозница пристига у нас с два премиерни филма – разтърсващата игрална драма "Двама прокурори" и документалния разказ "Естествена история на разрушението", създаден по есе на В. Г. Зебалд. Удостоен с не едно отличие, включително номинация за "Златно око" от в Кан, последният ще бъде показан у нас в присъствието на режисьора на 23 октомври от 16:30 ч. в Дома на киното. На същото място от 18:30 ч., Лозница ще представи последния си игрален филм "Двама прокурори", включен в конкурса за "Златна палма" в Кан т.г. и удостоен с наградата "Франсоа Шале". Билети за "Естествена история на разрушението" още има, а за "Двама прокурори" са изчерпани.

Прожекциите на "Синелибри" продължават и седмица след заключителната церемония, до 2 ноември 2025 г. 

Сергей Лозница в Кан тази пролет.
ЕПА/БГНЕС Сергей Лозница в Кан тази пролет.
Агнешка Холанд
Агнешка Холанд
Силви Вартан
Силви Вартан
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Синелибри, Силви Вартан, Тони Сервило, Сергей Лозница, Клаес Бенг

Още новини по темата

Менгеле срещу Путин в конкурса на "Синелибри"
16 Септ. 2025

Любимецът на Сорентино Тони Сервило идва в София за „Синелибри“
11 Септ. 2025

"Синелибри" започва с "Чужденецът" по Камю
04 Септ. 2025

Силви Вартан се завръща у дома като гост на "Синелибри"
26 Авг. 2025

Датската звезда Клаес Бенг ще води журито на "Синелибри"
21 Авг. 2025

Режисьорката Агнешка Холанд гостува на "Синелибри"
17 Юли 2025

Новият филм на Сорентино открива кинофестивала във Венеция
07 Юли 2025

Силви Вартан ще се отдаде на семейството след прощалния концерт
26 Яну. 2025

Жури начело със Силви Вартан избра 34-годишна за „Мис Франция“
15 Дек. 2024

"Силви Вартан и нейната България" се откри в Париж
04 Дек. 2024

Силви Вартан стана доктор хонорис кауза на УниБИТ в Париж
17 Ноем. 2024

На 80 Силви Вартан слиза от сцената
06 Ноем. 2024

Филм за скандалния руски поет Лимонов спечели "Синелибри"
26 Окт. 2024

"Синелибри" чества 8 държави с кинолитературни галавечери
07 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар