Плеяда звездни гости чака церемонията по награждаване на "Синелибри"

ЕПА/БГНЕС Тони Сервило - фаворитът на Сорентино, който играе и в новия му филм "Помилване", позира с наградата за най-добър актьор, спечелена във Венеция миналия месец.

Тържествената церемония по награждаване на 11-ия Международен кино-литературен фестивал "Синелибри" ще се състои на 24 октомври, петък, от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. За бляскавото събитие, както и за изяви непосредствено преди и след него, в София пристига цяла плеяда от бележити творци, личности с неоспорими заслуги за развитието на европейското и световното киноизкуство. На церемонията ще присъстват режисьорката Агнешка Холанд, певицата и актриса с български произход Силви Вартан, италианският актьор Тони Сервило, датският му колега Клаес Бенг, украинският режисьор Сергей Лозница, продуцентката Катя Тричкова, гръцката актриса Тоня Сотиропулу и френският продуцент Атон Сумаш. Част от тях са гости на фестивала, а други - членове на международното жури, което ще излъчи най-добрите в конкурсната програма на "Синелибри".

Тъй като повечето билети за събитието в зала 1 са вече изчерпани, днес официално тръгват в продажба места за втори балкон.

Освен тазгодишните лауреати на награди за най-успешна литературна адаптация за голям екран и най-добър документален филм, на на церемонията ще бъдат присъдени и три специални отличия. Силви Вартан лично ще връчи Почетна награда за цялостно творчество на Агнешка Холанд. Така режисьорката на "Зелена граница", "Европа, Европа" и "Франц" ще се нареди до Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел, все смели и последователни творци с незаобиколим принос за съвременното арткино. Тони Сервило, неподражаемият любимец на Паоло Сорентино, ще бъде удостоен с Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. А самата Силви Вартан ще получи Специална награда "Завоевания на духа" за постижения в различни области на изкуството.

След награждаването Сервило лично ще обяви премиерата на новия филм на Паоло Сорентино – "Помилване", в която той изпълнява главната роля. За майсторското си превъплъщение в образа на държавен глава, изправен пред морална дилема, през септември актьорът беше удостоен с купа "Волпи" на МФФ във Венеция.

В навечерието на церемонията паралелно ще се състоят събития с участието на датската кинозвезда Клаес Бенг и френския продуцент Атон Сумаш. Изгрял с "Квадратът" на Рубен Йостлунд, който го превърна в първия датски актьор, спечелил Европейска филмова награда, Бенг ще открие премиерата на биографичната драма "Голямата арка" на 22 октомври от 18:30 ч. в кино "Люмиер". Прожекцията на филма ще бъде съпроводена с отворен разговор на публиката с прочутия актьор. Филмът пресъздава изграждането на Голямата арка в Дефанс по време на управлението на Франсоа Митеран.

Празник за ценителите на ръчно рисуваната анимация е премиерата на "Невероятният свят на господин Паньол" на режисьора Силвен Шоме. Филмът ще бъде представен на 22 октомври в Дома на киното от своя продуцент Атон Сумаш, носител на "Сезар" за анимационния филм „Малкият принц“ (2016). "Невероятният свят на господин Паньол" е биографична драма за знаменития писател, драматург, сценарист, режисьор и продуцент, от чието рождение неотдавна се навършиха 130 години. Билетите за събитието са изчерпани, но филмът има още прожекции до края на фестивала, които зрителите могат да посетят.

Освен че е сред арбитрите в тазгодишния конкурс, украинският режисьор Сергей Лозница пристига у нас с два премиерни филма – разтърсващата игрална драма "Двама прокурори" и документалния разказ "Естествена история на разрушението", създаден по есе на В. Г. Зебалд. Удостоен с не едно отличие, включително номинация за "Златно око" от в Кан, последният ще бъде показан у нас в присъствието на режисьора на 23 октомври от 16:30 ч. в Дома на киното. На същото място от 18:30 ч., Лозница ще представи последния си игрален филм "Двама прокурори", включен в конкурса за "Златна палма" в Кан т.г. и удостоен с наградата "Франсоа Шале". Билети за "Естествена история на разрушението" още има, а за "Двама прокурори" са изчерпани.

Прожекциите на "Синелибри" продължават и седмица след заключителната церемония, до 2 ноември 2025 г.