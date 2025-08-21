Медия без
Датската звезда Клаес Бенг ще води журито на "Синелибри"

Режисьорът Сергей Лозница и продуцентът Атон Сумаш ще оценяват 12-те в конкурса за най-добра адаптация

Днес, 12:33
Клаес Бенг ще оглави журито на фестивала.
11-ото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри"“ тази есен ще се проведе под мотото "Пяната на дните" – вдъхновено от едноименния роман на Борис Виан, експлозия на фантазията и апология на измислицата, която, по думите на автора, е не по-малко вярна от реалността, но далеч по-надеждна и благородна от нея. Над 60 премиерни филма ще бъдат представени на фестивала скоро след премиерите си на най-престижните кинофоруми в света – Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Локарно, Сан Себастиан и др. 12 от екранизациите са селектирани в основния конкурс на фестивала – за пълнометражен игрален филм – и ще бъдат оценявани от международно жури с президент Клаес Бенг.

Датският актьор, роден 1967 г. в Одензе, е сред най-ярките звезди на съвременното европейско кино, но в биографията си има и театрални роли, както и участия в телевизионни поредици. Широка известност му носи блестящата сатира "Квадратът" на реж. Рубен Йостлунд, удостоена със "Златна палма" от Кан и номинация за "Оскар". Самият Бенг печели Европейската филмова награда за ролята си на арт куратора Кристиан в нея. У нас е известен и с литературните адаптации "Майстора и Маргарита" (2024), "Добър ден, тъга" (2024), "Последният Вермеер" (2019), като и трите са били в програмите на "Синелибри". Освен че ще се "превъплъти" в образа на президент на жури, Клаес Бенг ще представи у нас историческата драма "Голямата арка" на режисьора Стефан Демустие. Номиниран в категория "Особен поглед" на фестивала в Кан, филмът насочва вниманието към най-амбициозния проект от времето на президента Франсоа Митеран – Голямата арка в парижкия квартал Дефанс. Бенг изпълнява ролята на датския архитект Ото фон Спрекелсен.

Сергей Лозница е даровит и влиятелен украински режисьор, роден в Беларус. Печели международно признание благодарение на острата си социална и политическа чувствителност, намерила отражение в над 20 документални филма. Не по-малко успешни и аплодирани от критиката са игралните му ленти "В мъглата", "Нежно създание", "Донбас", увенчани с отличия от в Кан, Венеция, Берлин, Карлови Вари и др. "Двама прокурори" (2025) е адаптация по повест на политическия затворник Георги Демидов, оцелял от репресивната структура ГУЛАГ, и вледеняваща алегория за безмилостната тоталитарна машина и неизтребимото зло на бюрокрацията. Той и ще бъде показан у нас след премиерата си в Кан през май, където беше удостоен с награда "Франсоа Шале". Лозница ще представи в София и една от своите експериментални документални творби – "Естествена история на разрушението", базиран на есе от В. Г. Зебалд.

Френският продуцент Атон Сумаш, който се присъединява към журито, е носител на множество отличия за анимационно кино, сред които БАФТА и "Сезар" за филма "Малкият принц" (2016). В София ще представи най-новата си творба "Невероятният свят на господин Паньол" – почит към бележития драматург, писател и режисьор Марсел Паньол. В състава на журито влиза и харизматичната гръцка актриса Тоня Сотиропулу ("007 Координати: Скайфол"). България ще бъде представена от неуморната продуцентка Катя Тричкова, чието име се свързва с филмите на Стефан Командарев и с късометражната копродукция "Човекът, който не можеше повече да мълчи", отличена със "Златна палма", "Сезар" и наградата на Европейската филмова академия.

Церемонията по откриване на "Синелибри" 2025 ще се състои на 10 октомври в зала 1 на НДК, а награждаването - на същото място на 24 октомври, в присъствието на международното жури. Селектираните филми ще бъдат показани в периода 10 октомври – 3 ноември в София и още шест български града (Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора). Паралелната програма включва анимационно кино, детски заглавия, кинокласики, галавечери на културите и специално издание на Международния кинофорум BOB (Based-on-Books), отворено за професионалисти и учащи.

Синелибри, Клаес Бенг, Сергей Лозница, Катя Тричкова

