Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Любимецът на Сорентино Тони Сервило идва в София за „Синелибри“

Именитият италиански актьор ще представи новия филм „Помилване“ и ще получи и българска награда

Днес, 17:48
Името на Тони Сервило е гаранция за стойността на всеки филм, в който участва.
Името на Тони Сервило е гаранция за стойността на всеки филм, в който участва.

Прочутата италианска кинозвезда Тони Сервило, който участва в почти всички филми на режисьора Паоло Сорентино, ще бъде на 24 октомври в зала 1 на НДК за представянето на новия му филм „Помилване“ (La Grazia) след церемонията по тържественото награждаване на лауреатите от конкурсите за пълнометражен игрален и документален филм на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

По традиция връчването на отличията на форума е съпроводено с национална премиера на дългоочаквано световно филмово заглавие. Тази есен фестивалната публика ще имат възможност първа у нас да се наслади на италианската драма „Помилване“ на забележителния киностилист Сорентино, удостоена със седем награди във Венеция, номинирана за „Златен лъв“ и за наградата на публиката на фестивала в Сан Себастиан, посочват организаторите от издателство „Колибри“.

Специален гост на вечерта ще бъде прочутият италиански актьор Тони Сервило, на когото е поверена главната роля във филма. В рамките на церемонията организаторите на фестивала ще му връчат Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение.

„Помилване“ откри триумфално тазгодишното издание на кинофестивала във Венеция. За наситения с вътрешен драматизъм образ на италианския президент Мариано де Сантис Тони Сервило беше удостоен с награда „Пазинети“ и купа „Волпи“ за най-добър актьор, а някои критици му предричати „Оскар“. Негови достойни партньори във филма са Анна Ферцети, Масимо Вентуриело, Орландо Чинкуе.

Роден през 1959 г. в Афрагола, Южна Италия, Сервило е майстор на характерните, открояващи се персонажи. Органичното му присъствие на екрана е гаранция, че кинотворба с негово участие няма да остане незабелязана. Няколко пъти е печелил Европейската филмова награда и наградата „Давид на Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк Таймс“ го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Неизброими са филмовите заглавия и героите, чиито образи Сервило е изградил с проникновение и страст, с умение, граничещо със съвършенството. Достатъчно е да споменем „Гомора“ (2008) на режисьора Матео Гароне, адаптация по книгата на Роберто Савиано, „Момичето край езерото“ (2008) на Андреа Молайоли, адаптация по роман на Карин Фосум, „Ние вярвахме“ (2010) на Марио Мартоне, адаптация по роман на Анна Банти, „Да живее свободата“ (2013), „Изповедите“ (2016) и „Странност“ (2022) на режисьора и писател Роберто Андо, „Първият ден от моя живот“ (2023) на режисьора и писател Паоло Дженовезе, „Завръщането на Казанова“ (2023) на реж. Габриеле Салваторес, адаптация по новела на Артур Шницлер… Сервило има изяви и като режисьор на оперни продукции, в т.ч. постановки по произведения на Чимароза, Бетовен, Мусоргски и Рихард Щраус. Все пак емблематични остават удивителните превъплъщения на актьора във филмите на Паоло Сорентино. Кинематографични шедьоври като „Последствията на любовта“ (2004), „Звездата“ (2008), „Великата красота“ (2013), „Те“ (2018), „Ръката на Бога“ (2021) носят както на Сервило, така и на Сорентино международна слава и най-престижните отличия в света.

С това гостуването на авторитетния италиански актьор у нас не се изчерпва. На 23 октомври в кино „Люмиер“ той ще отговори на въпроси на зрителите след предвидената ексклузивна прожекция на философската трагикомедия „Великата красота“, един от феномените в киното на XXI век. Именно това е филмът, който изстрелва Тони Сервило в орбитата на световните знаменитости, а на Сорентино носи 60 награди, включително „Оскар“, „Златен глобус“, награда BAFTA и наградата на Европейската филмова академия, и над още 70 отличия, в т.ч. номинации за „Сезар“ и „Златна палма“.

Сервило като писателя с един роман Джеп Гамбардела във филма "Великата красота".
Сервило като писателя с един роман Джеп Гамбардела във филма "Великата красота".
Във "Великата красота"
Във "Великата красота"
Актьорът като президента Мариано де Сантис в новия филм на Сорентино "Помилване".
Актьорът като президента Мариано де Сантис в новия филм на Сорентино "Помилване".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Тони Сервило, Паоло Сорентино, Синелибри, помилване, Великата красота

Още новини по темата

"Синелибри" започва с "Чужденецът" по Камю
04 Септ. 2025

Силви Вартан се завръща у дома като гост на "Синелибри"
26 Авг. 2025

Датската звезда Клаес Бенг ще води журито на "Синелибри"
21 Авг. 2025

Режисьорката Агнешка Холанд гостува на "Синелибри"
17 Юли 2025

Новият филм на Сорентино открива кинофестивала във Венеция
07 Юли 2025

Тръмп отмени всички помилвания на Байдън заради електронен подпис
17 Март 2025

Байдън помилва 2500 души за ден
17 Яну. 2025

Божията ръка спуска Челесте дала Порта в "Партенопа"
28 Дек. 2024

Сорентино пак преследва великата красота
03 Дек. 2024

Филм за скандалния руски поет Лимонов спечели "Синелибри"
26 Окт. 2024

"Синелибри" чества 8 държави с кинолитературни галавечери
07 Окт. 2024

Авторът на "Трейнспотинг" ще гостува на "Синелибри"
18 Септ. 2024

Актьорът Гийом Кане оглавява журито на „Синелибри“
12 Септ. 2024

Девет минути овации за Гуаданино във Венеция, 17 минути – за Алмодовар
04 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар