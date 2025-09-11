Любимецът на Сорентино Тони Сервило идва в София за „Синелибри“

Прочутата италианска кинозвезда Тони Сервило, който участва в почти всички филми на режисьора Паоло Сорентино, ще бъде на 24 октомври в зала 1 на НДК за представянето на новия му филм „Помилване“ (La Grazia) след церемонията по тържественото награждаване на лауреатите от конкурсите за пълнометражен игрален и документален филм на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

По традиция връчването на отличията на форума е съпроводено с национална премиера на дългоочаквано световно филмово заглавие. Тази есен фестивалната публика ще имат възможност първа у нас да се наслади на италианската драма „Помилване“ на забележителния киностилист Сорентино, удостоена със седем награди във Венеция, номинирана за „Златен лъв“ и за наградата на публиката на фестивала в Сан Себастиан, посочват организаторите от издателство „Колибри“.

Специален гост на вечерта ще бъде прочутият италиански актьор Тони Сервило, на когото е поверена главната роля във филма. В рамките на церемонията организаторите на фестивала ще му връчат Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение.

„Помилване“ откри триумфално тазгодишното издание на кинофестивала във Венеция. За наситения с вътрешен драматизъм образ на италианския президент Мариано де Сантис Тони Сервило беше удостоен с награда „Пазинети“ и купа „Волпи“ за най-добър актьор, а някои критици му предричати „Оскар“. Негови достойни партньори във филма са Анна Ферцети, Масимо Вентуриело, Орландо Чинкуе.

Роден през 1959 г. в Афрагола, Южна Италия, Сервило е майстор на характерните, открояващи се персонажи. Органичното му присъствие на екрана е гаранция, че кинотворба с негово участие няма да остане незабелязана. Няколко пъти е печелил Европейската филмова награда и наградата „Давид на Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк Таймс“ го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Неизброими са филмовите заглавия и героите, чиито образи Сервило е изградил с проникновение и страст, с умение, граничещо със съвършенството. Достатъчно е да споменем „Гомора“ (2008) на режисьора Матео Гароне, адаптация по книгата на Роберто Савиано, „Момичето край езерото“ (2008) на Андреа Молайоли, адаптация по роман на Карин Фосум, „Ние вярвахме“ (2010) на Марио Мартоне, адаптация по роман на Анна Банти, „Да живее свободата“ (2013), „Изповедите“ (2016) и „Странност“ (2022) на режисьора и писател Роберто Андо, „Първият ден от моя живот“ (2023) на режисьора и писател Паоло Дженовезе, „Завръщането на Казанова“ (2023) на реж. Габриеле Салваторес, адаптация по новела на Артур Шницлер… Сервило има изяви и като режисьор на оперни продукции, в т.ч. постановки по произведения на Чимароза, Бетовен, Мусоргски и Рихард Щраус. Все пак емблематични остават удивителните превъплъщения на актьора във филмите на Паоло Сорентино. Кинематографични шедьоври като „Последствията на любовта“ (2004), „Звездата“ (2008), „Великата красота“ (2013), „Те“ (2018), „Ръката на Бога“ (2021) носят както на Сервило, така и на Сорентино международна слава и най-престижните отличия в света.

С това гостуването на авторитетния италиански актьор у нас не се изчерпва. На 23 октомври в кино „Люмиер“ той ще отговори на въпроси на зрителите след предвидената ексклузивна прожекция на философската трагикомедия „Великата красота“, един от феномените в киното на XXI век. Именно това е филмът, който изстрелва Тони Сервило в орбитата на световните знаменитости, а на Сорентино носи 60 награди, включително „Оскар“, „Златен глобус“, награда BAFTA и наградата на Европейската филмова академия, и над още 70 отличия, в т.ч. номинации за „Сезар“ и „Златна палма“.