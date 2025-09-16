Менгеле срещу Путин в конкурса на "Синелибри"

Двама архизлодеи - Йозеф Менгеле и Владимир Путин, ще се изправят задочно един срещу друг в конкурсната програма на 11-ия кино-литературен фестивал "Синелибри". Днес бяха оповестени 12-те филма, които ще се състезават за наградата му, както и останалите близо 60 заглавия и 37 специални събития. Фестивалът тази година се провежда от 10 октомври до 3 ноември под наслов "Пяната на дните", като освен в столицата прожекции ще има в Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.

Както "Сега" вече писа, началото ознаменува новият филм на Франсоа Озон "Чужденецът", адаптация по едноименния роман на Албер Камю. След успеха на филма във Венеция и Сан Себастиан идва ред на българската премиера – тя ще се състои на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриване.

Сред 12-те заглавия от конкурса за пълнометражен игрален филм по книга се открояват новите филми на Кирил Серебренников и Оливие Асаяс. Руснакът, работещ в изгнание, Серебренников, който миналата есен грабна награда "Синелибри" за най-добра екранизация с филм за Едуард Лимонов, сега ни предлага среща с далеч по-скандален персонаж. Филмът му "Изчезването" се фокусира върху съдбата на Йозеф Менгеле, нацисткия лекар палач от Аушвиц, който намира убежище в Южна Америка след края на Втората световна война.

Френският режисьор Оливие Асаяс на свой ред се впуска в адаптация по романа на Джулиано да Емполи, постигнал сензационен международен успех - "Магьосника от Кремъл". Основан върху реални събития, този трилър осветлява перфидните методи на днешната политика, вътрешните механизми на пропагандата и потисничеството, чиито заложници сме всички ние. Главният герой Вадим Баранов е находчив и безскрупулен манипулатор, политически съветник или "сив кардинал" на Владимир Путин, и разкрива най-мрачните тайни на руския властови елит. В образа на Баранов се превъплъщава умело Пол Дейно, партнират му Джуд Лоу (в ролята на Путин), Алисия Викандер (в ролята на Ксения) и Джефри Райт. Сценарият на филма е написан съвместно от Асаяс и изтъкнатия френски писател Еманюел Карер.

За наградата тази година ще се състезава и драматичният разказ на Еран Риклис "Да четеш Лолита в Техеран", адаптация по едноименния роман. Действието се развива по времето, когато Ислямската република превзема властта в Техеран и налага сляпа цензура, а фундаменталисти и фанатици нахлуват в университетите. След премиерата си в Кан у нас в рамките на конкурса ще бъде показана и семейната драма "Обичай ме нежно" с Вики Крипс в главната роля. С номинации за "Златна мечка" и "Теди" от Берлинале в София пристига „Горещо мляко“ – психологическа драма на режисьорката Ребека Ленкевич, с изкусителния тандем Ема Маки и Вики Крипс.

В състезанието влиза и победителят в Балтийския конкурс на фестивала "Черни нощи" в Талин от 2024 г. "Южни хроники". Почитателите на скандинавското кино ще оценят мистериозното заглавие "Оренда", където главната роля е поверена на нашумялата финландска актриса Алма Пьойсти. Българското предложение в основния конкурс е "Диви ягоди" - игрален дебют на режисьорката Татяна Пандурска, вдъхновен от сборника "Забравени от небето" на Екатерина Томова.

Международното жури, представено от датския актьор Клаес Бенг (президент), украинския режисьор Сергей Лозница, продуцентите Атон Сумаш и Катя Тричкова и гръцката актриса Тоня Сотиропулу, ще обяви лауреата на наградата за най-успешна адаптация по литературна творба в конкурса за пълнометражен игрален филм на 24 октомври в зала 1 на НДК.

Венец на церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Паоло Сорентино – "Помилване", който очарова критиката на фестивала във Венеция и отнесе седем награди, в т.ч. купа "Волпи" за най-добър актьор, предназначена за неподражаемия Тони Сервило. Реверанс към почитателите на Сорентино тази година е самият Сервило в качеството му на специален гост на церемонията, който ще открие прожекцията на филма. Преди това на италианската кинозвезда, вдъхнала филмов живот на десетки персонажи, много от които литературни герои, ще бъде връчена Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение.

"Синелибри" 2025 присъжда още две авторитетни награди. Голямата полска режисьорка Агнешка Холанд, един от най-безкомпромисните представители на съвременното арткино, ще бъде удостоена с Почетна награда за цялостен принос към изкуството на кинематографията. Това я нарежда до предишни лауреати на високото отличие като Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел. Специална награда "Завоевания на духа" за постижения в различни области на изкуството ще бъде връчена на легендарната Силви Вартан. С това знаково отличие организаторите отбелязват с благодарност и респект не само огромните заслуги на френската певица и актриса с български корени за развитието на световната музикална култура, но и нейните образцови граждански изяви, фината ѝ социална чувствителност и неуморна благотворителна дейност.

Сред най-очакваните премиери на фестивала извън конкурса е "Бугония" - новият експеримент на Йоргос Лантимос с участието на Ема Стоун, две години след триумфалното откриване на "Синелибри" №9 с "Клети създания". Пълната програма може да се намери в сайта на фестивала, а билети се продават на касите на киносалоните и онлайн.