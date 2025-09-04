Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Синелибри" започва с "Чужденецът" по Камю

Филмът на Франсоа Озон току-що имаше премиера на фестивала във Венеция

Днес, 11:40
"Чужденецът"
Gaumont
"Чужденецът"

След овациите на кинофестивала във Венеция, където преди дни бе световната му премиера, дългоочакваният нов филм на френския режисьор Франсоа Озон ще ознаменува началото на тазгодишния кино-литературен фестивал в София. Той ще бъде показан на 10 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Събитието ще бъде съпроводено с романтичен спектакъл с ефектна хореография и визуални препратки към романа, вдъхновил мотото на 11-ото издание на "Синелибри" - "Пяната на дните"“.

"Чужденецът" (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света, връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература. Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в "същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна", а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа - остава недосегаем за психологически анализ и диагноза. Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в "подсилените" женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир, пише критиката от Венеция. 

'The Stranger': exclusive first trailer for Francois Ozon's Venice premiere
Francois Ozon’s adaptation of Albert Camus’ famed novel The Stranger will premiere in competition at the Venice Film Festival, and stars Benjamin Voisin, Reb...
YouTube

Франсоа Озон е добре познат на българската публика със своите емоционални филми. "Чужденецът" не е първият случай, в който режисьорът работи с изгряващата звезда на френското кино Бенжамен Воазен. Почитателите на "Синелибри" ще си спомнят за младежката драма на Озон "Лято 85" (2020), където той си партнираше с Филип Льофевр и Валерия Бруни Тедески. Ребека Мардър, която също прави блестяща роля в "Чужденецът", пък плени българската публика с изпълнението си в "Престъплението е мое", един от последните филми на Озон. 

Билетите за церемонията по откриване и премиерата на "Чужденецът" на 10 октомври от 19:00 ч. вече са в продажба. Цените варират според мястото в залата от 16 до 22 лв.

"Синелибри" 2025 ще се проведе между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора. Вече е известно, че сред гостите на фестивала ще бъде френската звезда с български корени Силви Вартан, която ще пристигне за церемонията по награждаването на 24 октомври, а известният датски актьор Клаес Банг ("Квадратът", "Майстора и Маргарита") ще води международното жури, което ще оценява конкурсната програма на фестивала.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Синелибри, Франсоа Озон, чужденецът

Още новини по темата

Силви Вартан се завръща у дома като гост на "Синелибри"
26 Авг. 2025

Датската звезда Клаес Бенг ще води журито на "Синелибри"
21 Авг. 2025

Режисьорката Агнешка Холанд гостува на "Синелибри"
17 Юли 2025

Филм за скандалния руски поет Лимонов спечели "Синелибри"
26 Окт. 2024

"Синелибри" чества 8 държави с кинолитературни галавечери
07 Окт. 2024

Авторът на "Трейнспотинг" ще гостува на "Синелибри"
18 Септ. 2024

Актьорът Гийом Кане оглавява журито на „Синелибри“
12 Септ. 2024

Девет минути овации за Гуаданино във Венеция, 17 минути – за Алмодовар
04 Септ. 2024

„Партенопа“ на Паоло Сорентино открива „Синелибри“
02 Септ. 2024

10-ият "Синелибри" минава под мотото "Поезия безкрай"
26 Юни 2024

Жури начело с Уилям Болдуин излъчи победителя на "Синелибри"
21 Окт. 2023

Любовта минава през стомаха, особено във Франция
28 Септ. 2023

Портрет на домашното насилие по френски
15 Септ. 2023

Без самия Полански, новият Полански бе приет хладно във Венеция
03 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар