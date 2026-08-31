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Легендата Павел Павликовски представя лично новия си филм на „Синелибри“

Големият полски режисьор ще бъде удостоен в НДК с награда за изключителен принос към киното

31 Авг. 2026Обновена
Павел Павликовски
Павел Павликовски

Култовият полско-британски кинорежисьор Павел Павликовски ще представи лично новия си филм „Отечество“ на 3 ноември в Зала 1 на НДК в рамките на 12-ото издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Удостоен в Кан с наградата за най-добра режисура, филмът се фокусира върху ключов момент от живота на знаменития писател Томас Ман и е истинско кинематографично бижу: шедьовър, какъвто рядко се среща – елегантен, интелектуално плътен и майсторски овладян, отбелязват организаторите на форума. При това е с участието на актьори колоси като Сандра Хюлер („Анатомия на едно падане“, „Зона на интерес“) и Аугуст Дийл („Майстора и Маргарита“, „Изчезването на Йозеф Менгеле“, „Гадни копилета“).

Насред надпреварата за „Оскар“-ите Павел Павликовски ще бъде специален гост на вечерта в НДК, където ще бъде удостоен с награда за изключителния си принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода в превратностите на историята. Формулировката не е случайна, подчертават организаторите на „Синелибри“.

След прожекцията полският режисьор ще проведе разговор с българския носител на „Букър“ Георги Господинов.

Роден през 1957 г. във Варшава, Павел Павликовски е едва 14-годишен, когато напуска Полша с майка си. Следват години в Германия и Италия, преди да се установи във Великобритания през 1977 г. Учи литература и философия в Лондон и Оксфорд. Преживяването да бъде едновременно поляк и емигрант някъде на границата между Изтока и Запада по-късно се превръща в гръбнак на филмовото му творчество. В края на 80-те започва работа като режисьор на документални филми за Би Би Си — период, който е важен за формирането на стила му и неконвенционалния му подход към разказването на истории. Още с ранните си творби – „От Москва до Петушки“ (1990), „Пътешествията на Достоевски“ (1991), „Сръбски епос“ (1992), Павликовски печели международни отличия. През 1998 г. прави преход към игралното кино с „Последен изход“, удостоен с награда БАФТА. Следват психологическата драма за съзряването „Моето лято на любовта“, която също печели БАФТА, и мистерията „Жената от петия етаж“ – адаптация по роман на Дъглас Кенеди.

Мощният международен пробив идва с филма „Ида“, съчетаващ дълбок размисъл за Холокоста, гнева и опрощението с разтърсващ портрет на невинността. Лентата печели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 2015 г. и още множество отличия. През 2018 г. Павликовски създава „Студена война“ – драматична любовна история, частично вдъхновена от житейската биография на собствените му родители. Филмът му носи над 50 награди и 3 номинации за „Оскар“.

Верен на монохромната стилистика и лаконичния разказ, лауреат на 84 награди и още толкова номинации, Павликовски продължава да изследва темите за паметта, вярата, семейството и вината на фона на моралните сътресения и хаоса в следвоенна Европа, а зад всичко това се открояват забележителният му интелект и естетически усет.

На фокус в „Отечество“ са отношенията между Томас Ман, величавия автор на „Вълшебната планина“ и „Доктор Фаустус“, лауреат на Нобелова награда за литература, и неговата дъщеря Ерика - актриса и писателка. През лятото на 1949 г. двамата се отправят на пътуване из страната, която са напуснали шестнадесет години по-рано, при идването на нацистката партия на власт. Последвалите публични изяви и срещи изправят Ман пред въпроса за цената на изгнанието и (не)възможното завръщане, а също и пред истината за разцеплението в собственото му семейство. Преплетени са темите за националната идентичност и политическата идеология, психологическите последици от войната и обществените разломи. Емоционалното ядро на филма все пак не е разделението на Германия и политическата поляризация след Втората световна война, а сложната връзка между родители и деца. В главните роли ще видим Ханс Цишлер и Сандра Хюлер, носителка на „Сребърна мечка“ (2026), „Сезар“ (2024) и ще 36 награди и 80 номинации, вкл. номинация за „Оскар“. Аугуст Дийл се превъплъщава в образа на Клаус Ман.

Копродукция на Полша, Германия, Италия и Франция, „Отечество“ отстоява репутацията на Павликовски като артист с независим почерк, минималистичен визуален стил и елиптичен драматургичен език, които превръщат историческата драма в интимно и почти поетично преживяване. С тази премиера гостуването на режисьора у нас не се изчерпва. Ден по-рано, на 2 ноември в кино „Люмиер“, Павликовски ще присъства на още две специални прожекции: от 18.30 ч. ще бъде българската премиера на документалния филм „Пътешествията на Достоевски“ - трагикомична до абсурдност история за сблъсъка на Изтока и Запада, на миналото и настоящето, разказана чрез житейските перипетии на Дмитрий, потомък на славния руски писател. А от 19.30 ч. зрителите, които не са гледали „Студена война“, ще имат изключителната възможност да го видят и да се включат в дискусията след края на филма.

Билетите за „Отечество“ са вече в продажба.

Кадър от филма "Отечество"
Кадър от филма "Отечество"
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Павел Павликовски, Синелибри, нов филм, Отечество

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