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Прочут ирландски режисьор води журито на "Синелибри"

Шесткратно номинираният за "Оскар" Джим Шеридан ще оценява филмите в конкурса

Днес, 16:04

Легендарен ирландски режисьор с шест номинации и две награди "Оскар" ще води журито на предстоящия 12-и фестивал "Синелибри". Както всяка есен, той ще предложи на публиката превъзходен набор от екранизации, селектирани в конкурса за пълнометражен игрален филм по книга. Сред тях фигурират заглавия от фестивалите в Кан, Венеция, Берлин, Торонто, а две от екранизациите са в тазгодишния списък на номинираните за "Оскар" филми. Заслужава внимание и фактът, че за първи път в състезателната програма на "Синелибри", в категорията за игрален филм, присъстват две нови български адаптации.

Президент на журито е Джим Шеридан, един от най-значителните живи артисти на Ирландия, спечелил световно признание с безкомпромисно авторско кино. Продуцент, режисьор, сценарист и драматург, Шеридан започва професионалния си път в театъра, а в киното дебютира с разтърсващата психологическа драма "Левият ми крак" (1989 г.), последвана от "В името на Отца" (1993) и "Боксьорът" (1997) – филми, които отразяват и продуктивното му дългогодишно сътрудничество с актьора Даниел Дей-Луис. Следват заглавия като "В Америка" (2002), "Братя" (2009) и "Тайното писание" (2016). Джим Шеридан има в актива си шест номинации "Оскар". Шедьовърът му "В името на Отца", удостоен със "Златна мечка" на Берлинале, е адаптация по автобиографичната книга на Гери Конлън "Доказано невинен: Историята на Гери Конлън от "Четиримата от Гилфорд" и ще бъде излъчен в рамките на галавечер, посветена на културата на Ирландия – съвместно събитие с Посолството на Ирландия в Република България по повод ирландското председателство на Съвета на ЕС.

В състава на журито влиза още Клайв Ръсел - шотландски актьор с внушителна кариера в киното, телевизията и театъра, която обхваща над пет десетилетия. Участва в хитови сериали на HBO като "Игра на тронове", "Мидълмарч", "Големите надежди", "Оливър Туист", "Децата на гарата", "Мъглите на Авалон". Сред неизброимите заглавия с негово участие се нареждат игралните филми "Музеят на Маргарет" (1995), "Оскар и Лусинда" (1997), "Тринайсетият воин" (1999), "Дами в лилаво" (2004), "Шерлок Холмс" (2009), "Човекът-вълк" (2010), "Тор: Светът на мрака" (2013), "Последният дуел" (2021), "Смъртта на Робин Худ" (2026). През 2025 г. играе духовен наставник в българско-унгарската драма "Оста на живота" на режисьора Атанас Христосков.

По традиция международното жури включва и именит писател – тази година е Якоб Йония, нашумял датски автор и преводач от немски, шведски и норвежки език. Той придобива известност с криминалната си поредица за първия датски мобилен разследващ екип и неговия ръководител Ото Химелструп. Романът му "Най-далечната граница" (2023) е успешно екранизиран под режисурата на Кристофер Бое и ще има своята българска премиера извън конкурсната програма на "Синелибри" 2026.

Към тримата гости се присъединява Теодора Маркова – създател и сценарист на някои от най-успешните български сериали, сред които "Под прикритие" (2011) и минисериала "Денят на бащата" (2019). Първият ѝ пълнометражен филм "Дъвка за балончета" (2017) печели няколко награди за сценарий, следват "Писма от Антарктида" (2019) и "Анна" (2022). Сред текущите ѝ проекти е международният сериал The Last Divorce of Communism, плод на взаимодействие със латвийския режисьор Станиславс Токаловс. Проектът печели конкурса на Латвийската телевизия и наградата за най-добър проект в категория "Игрални сериали" на Heart of Europe Forum 2025. В момента Теодора снима дебютния си проект като режисьор "Дълговете на инспектора".

В качеството си на арбитър у нас пристига и Мария Хурадо – испанска актриса, режисьор и продуцент. Професионалният ѝ път започва с класически балет, преди да се насочи към актьорското майсторство. Има роли в повече от двайсет пълнометражни филма,  работила е с режисьори като Абел Ферара, Габриеле Салваторес, Даниеле Викари, Седрик Кан, Рамон Саласар.

Тържествената церемония по откриване на фестивала "Синелибри" ще се състои на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Церемонията по награждаване на победителите в конкурсите за пълнометражен игрален филм по книга и за най-добър документален филм е на 3 ноември, отново в зала 1 на НДК, в присъствието на международното жури.

Самите прожекции ще продължат от 15 октомври до 8 ноември в седем български града. Освен столицата това са Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово и Стара Загора, а мотото на фестивала тази година е "Цивилизация на зрелището".

 

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