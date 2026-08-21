Песните на Любка Рондова ще звучат в 4 морски курорта

В четири български курорта ще се състоят големи концерти в памет на легендарната българска народна певица Любка Рондова (1936-2016) по повод 90-годишнината от рождението ѝ. В надиграването и надпяването „С песните на Любка Рондова“ от днес до 24 август в Свети Влас, Несебър, Поморие и гала концерта в Ахелой ще участват певиците Джина Иванова от група „Трамвай №5“, Сюли Лин от Франция, детето чудо Елизабет Армен, Георгия Райкова, Стефка Петкова, Нели Евгениева, гъдуларката Стефани Митева, танцовите състави „Огнените“ от Бусманци, „Заляница“ от Бойчиновци, „Хорце“ от София, група за автентичен фолклор „Здравец“ от Поморие, Хор за гръцки и македонски песни от Несебър и др.

В едночасовите концерти „С песните на Любка Рондова“ ще се включат и групи от Черна Гора, Беларус, Словакия, Сърбия, Румъния, Украйна, Република Сръбска, които са част от XXV издание на един от най-популярните фестивали у нас – Нестия арт фестивали „Черноморски перли“, които се провеждат всеки петък, събота и неделя в курортите Свети Влас, Поморие, Ахелой и Несебър от 1 юни до 30 август. От началото на това лято вече са се състояли 33 безплатни концерта на открито с над 3500 участващи певци и танцьори от 30 държави, включително САЩ, Германия, Кипър, Турция, Франция, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словения, Северна Македония и др.

Български арт и фолклорен център „Нестия“ с председател Христо Станков организира от четвърт век популярния международен фолклорен фестивал „Черноморски перли“. От 2001 до 2008 г. той е организирал над 200 концерта „С песните на Любка Рондова“, а певицата е участва във всички фестивали на „Нестия“ в страната и чужбина. Преди това Христо Станков, в качеството си на главен хореограф на танцова формация „Пирина“, заедно с Любка Рондова е имал повече от 300 концертни прояви в страната, на Балканите и из цяла Европа.

Програмата на събитието предвижда днес пред кметството в Свети Влас концерт надпяване и надиграване „Спомен за Любка Рондова“. На 22 август в Несебър, на открита сцена АРТИУМ ще се състои концерт „С песните на Любка Рондова“. На 22 август на централния площад в Поморие ще има концерт „Нестия“ с песните на Любка Рондова“. За финал на 24 август паркът на Ахелой ще стане домакин на концерт-конкурс „Нестия“ с песните на Любка Рондова“ под патронажа на кмета на града Димитър Нейчев. Началният час на всички концерти е 19.00.

Самата Любка Рондова – народна певица от македонската фолклорна област, е имала много интересна съдба. Родена е в костурското село Шестеово (на гръцки Сидирохори) в Егейска Македония. Нейният дядо е участник в Илинденско-Преображенското въстание. През 1948 г. по време на гръцката гражданска война тя попада в групата на т. нар. деца бежанци, които са отделени от семействата си, изведени от комунистическите партизани извън страната и разселени по държавите от социалистическия лагер. Любка живее по интернати в Румъния, Полша, Чехословакия. Като ученичка в Полша пее в ученически хорове, а по-късно и в детски емигрантски състави в Прага. Завършва Факултета по философия и филология в Карловия университет в чешката столица, по-късно специализира „Научна информация“ в Москва. Владее гръцки, полски, чешки, руски.

През 1960 г. семейството ѝ се установява в България, а впоследствие тя работи като екскурзовод, преводач, редактор. Сериозният ѝ път на народна певица започва след като се премества в София, когато постъпва в най-стария у нас ансамбъл за народни песни и танци – „Гоце Делчев“. В него остава до смъртта си – над 30 години, като дълго време е солистка и лице на ансамбъла.