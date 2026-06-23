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Над 70 киноадаптации обещава 12-ият фестивал "Синелибри"

Той ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още шест града

Днес, 15:09
Концептуалната визия на "Синелибри" 2026 е дело на младото дарование Омана Кацарска.
Концептуалната визия на "Синелибри" 2026 е дело на младото дарование Омана Кацарска.

Дванадесетото издание на международния кино-литературен фестивал "Синелибри" ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още шест български града под мотото "Цивилизация на зрелището", съобщават от екипа. 

Темата на тазгодишното издание е вдъхновена от едноименното есе на перуанския писател и нобелов лауреат Марио Варгас Льоса. Фестивалът ще отдаде почит на автора, който през 2026 г. щеше да навърши 90 години. "Цивилизацията на зрелището" разобличава ценностната деградация на съвременното общество и неговите рупори. Горчивата истина е, че днес интелектуалният дебат е шоу, а новината, дори и най-трагичната, се третира като спектакъл. Късата памет и разрастващата се интелектуална и духовна слепота издигнаха бързата консумация в култ и превърнаха най-плоските форми на развлечение в ултимативна ценност, припомнят организаторите на фестивала. 

"Синелибри" 2026 предвижда представянето на над 70 литературни адаптации и продукции на близо 30 държави, включително национални и световни премиери на филми, забелязани и отличени на най-влиятелните кинофоруми в света – Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Сан Себастиан и др.

В документалната програма се открояват заглавия, посветени на писателите Джак Керуак, Фьодор Достоевски, Салман Рушди, Сири Хуствет и Хавиер Серкас. Извън конкурсната програма ще бъде представен "Петокнижие Анжелово", посветен на писателя и киносценарист Анжел Вагенщайн.

Откриването на фестивала е насрочено за 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК), където по традиция ще се състои и церемонията по връчване на наградите за най-въздействаща игрална адаптация по литературно произведение и за най-добър документален филм. Тази година "Синелибри" обявява и конкурс за късометражен филм, вдъхновен от литературна творба. Предложенията се приемат чрез платформата FilmFreeway до 10 август. Освен парична награда, победителят ще получи професионален комплект от камера, обективи и осветление за реализиране на следващ филмов проект.

"Синелибри" 2026 ще се осъществи с подкрепата на НФЦ, Столичната община, Министерството на туризма, Национален фонд "Култура", както и на Общините Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово и др.

 

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