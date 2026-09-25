75 филма и над 40 събития стяга "Синелибри"

Цялата програма на 12-ия кино-литературен фестивал "Синелибри" 2026 вече е факт, а билетите са в продажба. В афиша са общо 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, галавечери на културите, събития за деца и тинейджъри, срещи с автограф, чествания и образователни дискусии. Както "Сега" вече писа, фестивалът ще се разпростре от 15 октомври до 8 ноември в столицата и още шест града - Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Габрово и Стара Загора.

Официален старт тази година дава драмата на Дани Бойл "Мастило", адаптация по нашумяла съвременна пиеса за бурния възход на таблоидите. След световната премиера на филма във Венеция идва ред на българската – на 15 октомври в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриване.

На вчерашната пресконференция бяха оповестени заглавията от конкурса за пълнометражен игрален филм по литературно произведение. Сред тях е "Дневникът на една камериерка" на Раду Жуде, който пренася класическия роман на Октав Мирбо в съвременна Европа, превръщайки го в безмилостна сатира за привилегиите, социалните неравенства и миграцията. В селекцията влиза и драматичният куиър епос "Черното топче", който обвързва историите на трима мъже с една мистериозна незавършена пиеса на Лорка. След като беше удостоен с награда за режисура в Кан (споделена с "Отечество" на Павел Павликовски, също в афиша на фестивала), филмът взе наградата на публиката в Торонто, която е сигурна заявка за номинация "Оскар. За наградата за най-въздействаща екранизация ще се борят и новите филми на японския режисьор Рюсуке Хамагучи – лауреат на "Оскар" (2022) за "Карай колата ми" и на "Сребърен лъв" (2023) за „Злото не съществува“, и иранския режисьор Асгар Фархади – два пъти отличаван с "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм. "И тогава изведнъж" на Хамагучи е разказ за човешкото достойнство, изкуството на грижата, философското отношение към болестта и ролята на приятелството с участието на Виржини Ефира и Тао Окамото. Вдъхновен от легендарната поредица "Декалог" на Кшищоф Кешловски, "Паралелни истории" на Фархади е с участието на френското съзвездие Виржини Ефира, Изабел Юпер, Венсан Касел, Пиер Нине, Катрин Деньов.

Любопитно е, че грандамата на френското кино Юпер тази година присъства в цели три филма от програмата на "Синелибри" – освен в "Паралелни истории", извън конкурса ще я видим в ролята на графиня Батори в пародийния хорър "Кървавата графиня", както и в комедията "Световно неизвестна".

Българските предложения в основния конкурс са две – "Остайница" по романа на Рене Карабаш, режисирана от Костадин Бонев, и черната комедия „Такси за рая" на Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Официалната премиера на "Остайница" е на 16 октомври в кино "Люмиер" в присъствието на екипа на филма, а на "Такси за рая" – на 24 октомври.

В конкурса ще се състезават още "Помощникът" – адаптация на едноименния роман на швейцарския писател Роберт Валзер, и романтичната драма Allegro Pastell по едноимения роман на Лайф Ранд, представител на новата вълна в немската проза.

Международното жури в състав Джим Шеридан, Клайв Ръсел, Якоб Йония, Мария Хурадо и Теодора Маркова ще обяви лауреата на наградата за най-добра екранизация на 3 ноември в зала 1 на НДК. Същата вечер ще бъде обявено и кое заглавие печели приза в конкурса за документален филм. Венец на церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Павел Павликовски - монохромната биографична драма "Отечество". Преди самата прожекция на изявения полско-британски режисьор и сценарист ще бъде връчена награда за изключителния му принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. Събитието ще бъде съпроводено с разговор на Павликовски и българския писател Георги Господинов.

По традиция, филмите и събитията на "Синелибри" са обособени в няколко модула, чиито заглавия подсказват жанрово-тематичния им профил. Тази година те носят имената "Треска за злато", "Някои го предпочитат горещо", "Комедия дел арте", "Животът, начин на употреба", "След края на света", "Нежна е нощта", "Пътуване до Италия", "Течна модерност", "Светлото бъдеще" и "Кратко и ясно".

В програмата е Жан-Пиер Жьоне с новия му филм „Вода за цветята“, адаптация по едноименния бестселър на Валери Перен с Лейла Бекти, Мелвил Пупо и Серджо Кастелито в главните роли. За премиерата на филма у нас пристига сценаристът Гийом Лоран, дългогодишен съмишленик и творчески партньор на Жьоне. В програмата на "Синелибри" са и новите филми на Ксавие Джаноли и Кристоф Оноре, Нани Морети и Марио Мартоне, Джузепе Торнаторе и Майк ван Дийм, както и екранизации по Джейн Остин, Миеко Каваками, Лоран Мовиние, Жозе Сарамаго, Доменико Старноне.

Билети за всички прожекции и киносъбития от програмата на фестивала в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.