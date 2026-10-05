Четири български филма чакат премиери на „Синелибри“

Българските екранизации в програмата на 12-ото издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри 2026“, който ще се състои от 15 октомври до 8 ноември под мотото „Цивилизация на зрелището“ в столицата и още шест града, са четири на брой и премиерите им се очакват с особен трепет от публиката.

Още на 16 октомври от 19.00 ч. в кино „Люмиер“ е официалната премиера на драмата „Остайница“, последвана от разговор с авторката на едноименния роман Рене Карабаш и режисьора на филма Костадин Бонев. Специален гост ще бъде албанската актриса Алтеа Лазай, която изпълнява ролята на главната героиня Бекиа и нейното „алтер его“ Матя. Алтеа Лазай ще присъства и на събитието в кино „Одеон“ на 17 октомври.

Копродукция между България, Италия и Албания, филмът „Остайница“ пленява с визуалната си атмосфера, заслуга за която има майсторската операторска работа на Масимо Фолети, но и с умелото реконструиране на литературните образи на големия екран. Без да следва скрупульозно книгата, с която Рене Карабаш влезе в краткия списък на номинантите за Международната награда „Букър“, екипът на адаптацията пресъздава суровото влияние на една унизителна за жените древна традиция и успява да постигне най-важното: да развълнува дълбоко зрителите, докато разказва история за властта и свободата, за идентичността и травмата, за обичта и прошката.

„Остайница“ ще открие програмата на първото издание на фестивала в град Перник на 29 октомври; на 31 октомври е премиерата на филма в Бургас, а на 5 ноември – в Пловдив. Събитията ще бъдат последвани от разговор с публиката с участието на режисьора Костадин Бонев и авторката на романа Рене Карабаш.

Филмът ще се състезава с още осем продукции, включени в конкурсната програма на „Синелибри 2026“. Сред тях има още едно българско заглавие: шеметната черна комедия „Такси за Рая“ на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Тя ще бъде показана премиерно на 24 октомври от 19.00 ч. в кино „Люмиер“ в присъствието на част от екипа, като след прожекцията зрителите ще имат възможност да споделят впечатления и да задават въпроси. Адаптация по новелата „Нощно бдение“ на изтъкнатия австрийски писател от български произход Димитър Динев, този жизнеутвърждаващ филм преплита три привидно мрачни истории, белязани от неподражаемия балкански хумор, залагащ на умението на човека да устоява на всякакви изпитания и да се надсмива над съдбата си. Главните роли са поверени на Велислав Павлов, Стоян Дойчев, Деси Моралес, Даниел Владимиров, Диляна Попова и др. Режисьорът Иван Ничев ще разговаря с публиката непосредствено след премиерните прожекции на „Такси за Рая“ в София, Бургас (6 ноември) и Пловдив (7 ноември).

Извън конкурса се откроява българско-унгарската продукция „Оста на живота“, адаптация по книгата на Свами Тиртха – творчески псевдоним на родения в Будапеща Геза Рач, с режисьор Атанас Христосков. В тази мистична приказка едно пътуване, по време на което духовен учител трябва да избере един от своите трима ученици за свой приемник, се превръща в просветляващ опит за всеки от тях. Родните звезди Алек Алексиев, Влади Михайлов и Стрезо Стаматовски от Северна Македония си партнират в „Оста на живота“ с актьори от световна величина като шотландеца Клайв Ръсел ("Оскар и Лусинда", "Игра на тронове", "Големите надежди", "Последният дуел", "Смъртта на Робин Худ" и др.) и датчанина Ларс Симонсен ("Пеле завоевателят"). Във филма блести и Марина Сума, носителка на награда за най-добра актриса от кинофестивала във Венеция. Официалната премиера ще се състои на 4 ноември от 19.00 ч. в кино „Люмиер“ в присъствието на живата легенда Клайв Ръсел, който е и част от международното жури на „Синелибри“. На 1 ноември филмът ще се завърти премиерно в Бургас, а след прожекцията е предвидена дискусия с публиката.

Към свежата детска аудитория е адресирана прелестната комедия „Хана на 7 и половина“ с режисьор Евгения Танева, чиято столична премиера е на 25 октомври в РЦСИ „Топлоцентрала“. Прожекцията ще бъде последвана от разговор с екипа на филма и куиз игра с подаръци и изненади в партньорство с образователната платформа „Уча.се“. На 6 ноември пък е официалното представяне на филма в Пловдив и също ще бъде съпроводено с разговор с публиката.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн. Очаква се всеки момент да бъде обявена програмата на фестивала по градове.