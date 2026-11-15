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Дара награди лауреатката в първата "Евровизия Азия"

Това е 19-годишната филипинка Кармел

Днес, 14:14
Дара връчва наградата на първата победителка в "Евровизия Азия" Кармел.
ЕПА/БГНЕС
Дара връчва наградата на първата победителка в "Евровизия Азия" Кармел.

Представителката на Филипините Кармел спечели първото издание на "Евровизия Азия", което се състоя в тайландската столица Банкок, съобщи официалният уебсайт на надпреварата eurovisionasia.com. Победителката, която е на 19 години, заслужи приза с денс поп песента Sobra-Sobra.

Статуетката ѝ беше връчена от сънародничката ни Дара, която е тазгодишният победител в "Евровизия". Тя самата излезе пред публиката в Банкок, за да изпълни хита Bangaranga, който й донесе победата във Виена по-рано тази година. Дара, която беше специален гост на азиатското музикално събитие, изпя новата си песен Bad Idea, отбелязва БНТ. 

В азиатското издание на песенния конкурс се включиха изпълнители от 11 страни. То бележи нова глава в 70-годишната история на "Евровизия", като представя музикални таланти, езици и култури от Азия, отбелязват организаторите. Победителят се определя по добре известния начин: от професионалните журита във всяка участваща страна и от вота на публиката.

Филипинката Кармел е известна в родината си от телевизионни песенни конкурси, в които е участвала, информира eurovisionasia.com. 

Българката изпълни в Банкок хита Bangaranga и новата си песен Bad Idea.
ЕПА/БГНЕС Българката изпълни в Банкок хита Bangaranga и новата си песен Bad Idea.
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