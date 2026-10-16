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Дара кандидатства в 4 категории за наградите „Грами“

Подаването на заявката е първа стъпка към определяне на номинациите за най-престижните световни музикални отличия

Днес, 17:05
След победата в конкурса "Евровизия 2026" кариерата на певицата продължава своя международен възход.
БГНЕС
След победата в конкурса "Евровизия 2026" кариерата на певицата продължава своя международен възход.

Българската поп звезда Дара (DARA) кандидатства за наградите „Грами“ за 2027 г. с песента си „Бангаранга“ (Bangaranga), с която спечели музикалния конкурс „Евровизия 2026“, съобщават от Guru Grammy в профила си в социалната мрежа „Екс“ (Х). Изпълнителката е подала заявление за категориите „Най-добър нов изпълнител“, „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово изпълнение“, посочва БТА.

Членове на американската Recording Academy, която организира наградите „Грами“, са се свързали с Дара с предложение да подадат кандидатурата ѝ за разглеждане в предстоящото издание на музикалните отличия, а певицата е приела предложението, уточняват от btv. Подаването на заявките е първа стъпка в процедурата и все още не означава, че Дара е номинирана. Номинациите и победителите се определят от членовете на Recording Academy, включваща изпълнители, автори на песни, продуценти и звукорежисьори. Публиката не участва в избора.

Процедурата само започва с подаване на заявки от членове на академията и регистрирани музикални и медийни компании. След това експерти проверяват дали записите отговарят на условията и дали са предложени в подходящите категории.

Номинациите за най-престижните международни отличия за изключителни постижения в музикалната индустрия ще бъдат обявени на 16 ноември, като всяка година кандидатстват над 20 000 изпълнители.

Дара, или който и да било друг изпълнител, не може да кандидатства самостоятелно за наградите. Предложение за номинация се прави само от оторизираните участници в процеса, след което изпълнителите трябва да преминат през предвидената процедура за подаване на музикалния проект. Допуснатите кандидатури влизат в първия кръг на гласуване, който определя номинираните. След обявяването им има втори вот, с който се избират носителите на наградите.

Bangaranga достигна до №90 в Billboard Global 200 – класация, която отчита продажби и слушания в стрийминг платформи от повече от 200 национални пазара. Песента получи и ремикс в колаборация на DARA с Jax Jones.

Към момента от БНТ, която е организатор на българското участие в конкурса „Евровизия“, няма коментар.

 

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