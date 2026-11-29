В един тих парижки апартамент от XVII век на Rue de Savoie, странно изглеждащи насекоми сякаш пълзят нагоре по средата на стената в дневната, близо до комина. Но тези около 15 буболечки – паяци, мравки и хлебарки – всъщност са нарисувани и внимателно защитени със стъклени покрития.

Техен автор е не кой да е, а Пабло Пикасо - някога редовен посетител в този дом, където неговата любима, художничката Дора Маар, живее от 1946 г. до смъртта си през 1997 г. Жилището, заедно с рисунките на Пикасо по стената, вече се продава за общата сума от 2,85 милиона евро, съобщава в. Le Parisien. Пикасо наричал Маар ma puce, което буквално означава "моя бълхичке" и се използва като гальовно обръщение на френски в смисъл на "скъпа моя". Смята се, че рисунките на Пикасо са закачлива игра на думи с прякора, който е дал на Маар, според настоящата собственичка на апартамента, идентифицирана само като Ида. "Те му придават история", добавя тя, пише Artprice.bg.

Всички стенни рисунки са официално признати от Администрацията на Пикасо (Picasso Administration), която управлява наследството на художника и контролира комисията, каталогизираща неговите творби. Мнозина познават Маар (1907–1997) като прочутия образ, който Пикасо изобразява в множество картини по време на седемгодишната им връзка – включително в серията му "Плачещата жена" и в друг неин портрет от 1943 г., продаден за 37 милиона долара през 2025 г. Дора е на 29 години, когато среща художника, и бързо се превръща в негова муза и модел за "Герника", както и за други творби. По-късно той я напуска заради по-младата Франсоаз Жило, а тя умира на 89 години, след като живее все по-уединено. Маар получава закъсняло признание за собствените си картини и фотографии, допринесли за разцвета на сюрреалистичното движение в Париж от 20-те до 40-те години на XX век.

Добре осветените стаи на апартамента от близо 150 кв. метра, големите прозорци и високите тавани напълно отговарят на артистичната чувствителност, споделя собственичката. С две спални, кабинет, кухня и прочутата дневна с рисунките на Пикасо, бившият дом на Маар може да се похвали и с вкаменени дървени греди от XIII век, останали от някогашно имение, преустроено в жилищна сграда. Бъдещите собственици на апартамента ще могат също така да отскачат до Лувъра и Центъра "Помпиду", намиращи се точно от другата страна на река Сена. От друга страна, ако ги обземе желание да видят изкуство от модерен майстор, дори няма да им се налага да напускат дневната си.