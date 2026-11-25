Венецианското биенале на изкуствата обявяви носителите на наградите „Лъвове на посетителите“ на завършилото преди дни 61-во издание на най-престижния международен арт форум в света. Тази година отличията се излъчват въз основа на предпочитанията, изразени от публиката, тъй като международното жури подаде оставка още преди началото на изложението заради полемиките, свързани с участието на Русия и Израел. Тогава, вместо досегашния „Златен лъв“, организаторите създадоха две специални награди – „Лъвове на посетителите“, които се присъждат на най-добрия индивидуален творец и най-добрия национален павилион.

Така чрез гласуването на публиката за най-добър участник в Биеналето бе посочен скулпторът Ник Кейв (да не се бърка с известния австралийски музикант и певец Ник Кейв!). Този артист е американец, роден през 1959 г. в Чикаго, Иинойс, където и до днес живее и работи. Националният павилион на Индия пък бе определен за най-добро национално участие за проекта „Географии на разстоянието: Спомняне на дома“ с куратор Амин Джафер.

На Биеналето във Венеция Кейв се представи с проекта „Две точки във времето – едновременно“ в комплекса на Арсенала. Той включва монументални бронзови човешки скулптури, обрасли с клони и фигури на птици и диви животни, и инсталации, съчетани с предмети, използвани в ежедневието, и изследващи "седемте етапа на скръбта".

Ник Кейв освен скулптор е художник, танцьор, пърформанс артист и преподавател. Той е най-известен със своята серия творби, наречена „Костюми на звука“, представляващи скулптури от текстил и различни сглобени материали, които могат да се носят. Те са ярки, причудливи и сюрреалистични. Кейв често пъти включва в творбите си и танц, и друг вид пърформанс. По-късните му скулптури са посветени на анализа на цветовете и тяхното въздействие. Кейв ръководи магистърската програма по мода в Училището по изкуства към Института по изкуствата в Чикаго.

Отличеният павилион на Индия бе посветен на темата за дома и за това, че дом невинаги е мястото, на което хората живеят. „Понякога домът е място, в което сме живели някога, или пък такова, което пресъздаваме чрез спомените и чувствата си“, се казва в сайта на Биеналето в текста за павилиона на Индия. „За хората, чийто живот е белязан от движение през различни региони и поколения, домът се превръща не толкова в постоянно местоположение, колкото в преносимо състояние: отчасти материално, отчасти ритуал и отчасти лична митология“, допълва презентацията. Експозицията на петимата творци в павилиона на Индия пресъздава дома не като устойчива структура, а като идея, която непрекъснато се преобразява в отговор на промените.

Право да гласуват за отличията на публиката имаха притежателите на билети, посетили обектите от двете платени зони на Биеналето – Градините на Биеналето и Арсенала, от 9 май до 22 ноември, когато официално бе закрит форумът. Президентът на Венецианското биенале Пиетранджело Бутафуоко коментира резултата: „Публиката на изложбата се възползва от възможността да излъчи това признание – Наградата на посетителите, и да конкретизира максимата на Пабло Пикасо, че една картина живее само чрез човека, който я гледа. Мога наистина да кажа, че Биеналето повече от всякога преливаше от нова енергия чрез живото присъствие на всички“. На закупените от посетителите билети имаше QR код, препращащ към специален сайт, на който да се гласува по един път за национален павилион и за индивидуален творец.

Общата изложба на Биеналето за изкуство във Венеция 2026 под мотото „В минорни тоналности“ бе курирана от Койо Куо от Камерун, която почина миналата година, преди още проявата да е подготвена и работата бе завършена от нейния екип от сътрудници. В общата изложба участваха 110 творци, а 100 държави, сред които и България, се представиха с национални павилиони.