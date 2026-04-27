Българският павилион във Венеция кани зрителите във видеоигра

Журито на Биеналето изключва представителите на Русия и Израел от наградите

Днес, 15:47
Изцяло дамският български екип за Биеналето във Венеция 2026.
Максимилиан Праматаров
Изцяло дамският български екип за Биеналето във Венеция 2026.

България тази година участва на Венецианското биенале за изкуство в създаването на мащабна културна програма с още 98 държави и над 30 съпътстващи изложби на избрани артисти от съвременната арт сцена, които могат да бъдат видени из цяла Венеция до края на ноември. Както и „Сега“ писа, българският павилион, разположен в историческата зала “Тициан”, ще представи проекта “Федерация на минорните практики” на кураторката Мартина Йорданова, избран в конкурс сред общо 23 кураторски проекта.

Концепцията на изложбата е реплика към голямата тема на предстоящото издание на най-стария и най-престижен форум за съвременно изкуство в света: “В минорни тоналности”. В този контекст българската експозиция повдига социални и екологични въпроси чрез четири филма на художничките в проекта – Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева, с които посетители могат да взаимодействат чрез видеоигра, разработена от авторките съвместно с лаборатория „Виртуална и разширена реалност“ към Sofia Tech Labs.

Филмът UWU Channel Radiance на Гери Георгиева представя темите за дигитален мит и пророчество, за да постави под въпрос режимите на идентичност, удоволствие и медиатизирана истина, които формират съвременните общества и системи. Spray and Pray на Венета Андрова изследва все по-наболятата тема за инфраструктурите на дезинформацията чрез т. нар. уебсайтове “гъби” и алгоритмични системи, които все по-често определят общественото мнение. “Географията е съдба” ни отвежда в родния Казанлък на Райна Тенева и проследява преплитането на труд, грижа и насилие в Розовата долина, където розоберът съжителства с производството на оръжие. Филмът на Мария Налбантова ни пренася в Драгоманското блато, за да разгледа темата за екологичната грижа чрез нейното съчетание с художествено изследване, нужда от поддържане на средата, и формиране на колективен глас чрез споделени разкази.

Самият павилион кани зрителя в интерактивна среда, в която той може да тълкува и управлява тези разкази чрез видеоиграта KAZANA , създадена в колаборативна среда през последните няколко месеца специално за проекта. Бидейки централна част на павилиона, тя функционира като вход към филмовите разкази на четирите авторки и навигира изживяването на посетителя чрез система от въпроси, избори и реакции. Така действията на участника постепенно изграждат развитието на игровата среда, включвайки се във формирането и разбирането на посланието на изложбата.

Българският павилион е разположен в исторически комплекс, основан през XV век от Йезуитския орден като място за грижа за болни. През годините той се развива в манастирски комплекс, сиропиталище, религиозен институт и професионално училище с работилници по занаяти, място за образование и социална подкрепа. От началото на XXI век комплексът е реставриран и преустроен в културен център, включващ конгресен център и изложбени пространства. За целите на представянето на изложбата е създаден специален дизайн – дело на експозиционната дизайнерка Катерина Габро, който трансформира физическото пространство на павилиона в цялостно преживяване за посетителя, пресъздавайки кураторската идея за въображаема изследователска лаборатория, в която бъдещето се формира с активното участие на зрителя.

Българският павилион се организира от Националната галерия със съдействието на Министерството на културата.

 

Без отличия за Русия и Израел

Журито на Венецианското биенале за изкуство обяви, че няма да разглежда артисти от държави, чиито лидери са обвинени от Международния наказателен съд, очевиден намек за Русия и Израел, съобщи Ройтерс. Това означава, че те ще бъдат изключени от наградите на форума. Петимата членове на журито, които ще изберат носителите на наградите „Златен лъв“ и „Сребърен лъв“ измежду 110-те участници, заявиха, че се чувстват задължени да се ангажират „в защита на правата на човека“ като част от ролята си на събитието, което се открива на 9 май. „Това жури ще се въздържи от разглеждане на онези държави, чиито лидери понастоящем са обвинени в престъпления срещу човечеството от Международния наказателен съд“, се казва в изявлението им, без да се посочват изрично Русия и Израел.

Международният наказателен съд е издал заповеди за арест на действащи лидери, включително руския президент Владимир Путин, за предполагаеми военни престъпления, извършени срещу деца в Украйна, и на израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в Газа.

Организаторите на Венецианското биенале бяха критикувани за това, че позволиха на Русия да отвори отново павилиона си на събитието. След нахлуването в Украйна през 2022 г. руски художници и културни институции бяха изключени от големи европейски събития. В четвъртък Европейската комисия заяви, че е изпратила писмо до Биеналето, с което го информира за намерението си да прекрати или спре грант от 2 милиона евро, задето е позволило на Москва да се присъедини отново. Говорителят на ЕК оповести, че Биеналето има 30 дни, за да отговори на писмото на ЕС.

Експозиционен дизайн на българския павилион от Катерина Габро.
Фрагмент от интериора на нашия павилион във Венеция.
