Евродепутати протестират срещу участието на Русия във Венецианското биенале

Евродепутати протестираха срещу участието на Русия във Венецианското биенале и настояват ЕС да го спре, съобщава "Евронюз".

"Доверието в ЕС ще бъде разклатено, ако той не попречи на участието на Русия в 61-ото Биенале във Венеция. Високопоставени представители от ЕС трябва да вземат спешни и решителни мерки в тази насока", казват депутатите в общ призив, адресиран до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, до министерството на външните работи на Кипър, който е ротационен председател на Съвета на ЕС, и до дипломат номер едно на ЕС Кая Калас. В писмото си те осъждат решението на организаторите на Биеналето да поканят отново Русия да участва в него, в момент, в който, както те пишат, "украински градове са бомбардирани, цивилни са избивани и украинското културно наследство е систематично разрушавано". Според евродепутатите в никакъв случай на Русия - една страна, подложена на тежки европейски санкции, не трябва да бъде разрешавано да участва в едно събитие, финансирано от европейските данъкоплатци, се казва още в писмото. Отварянето отново на руския павилион на Биеналето ще повдигне престижа и ще придаде легитимност на една страна, която е изгубила всичко това заради действията си в Украйна, пишат авторите на текста.

Венецианското биенале ще се проведе от 9 май до 22 ноември. Проектът на Русия се нарича "Дърво, вкоренено в небето", като в него ще участват около 40 творци, някои от които чужденци. Евродепутатите подчертават още, че павилионът има връзки с руската държавна компания "Ростех", смятана за доставчик на оръжия за руската армия. Медии бяха написали по-рано, че куратор на павилиона е дъщерята на заместник-директора на "Ростех" Николай Волобуев, докато един от проектите ще бъде изпълнен под надзора на дъщерята на руския външен министър Сергей Лавров.

Георгий Тихи, говорител на украинското министерство на външните работи, благодари на евродепутатите за тяхната морална яснота и заради принципната им позиция. "Ние не казваме, че подкрепяме забраната на една култура или на едно изкуство", добави той и припомни, че през 2022 г., когато Русия е започнала инвазията си в Украйна, организаторите на Биеналето са ограничили участието й във Венеция. "Те ясно обясниха причините за това. Те осъдиха руската агресия срещу Украйна и заявиха, че изложението е платформа на диалога, а не на войната и на агресията", допълни Тихи.

Той подчерта, че руската агресия продължава и това означава, че нищо не се е променило. Защо тогава Русия се връща на Биеналето, попита говорителят. Преди това украинският външен министър Андрий Сибига също се обърна към организаторите, като им припомни, че руски атаки са били насочени по историческия център на украинския град Лвов във вторник и десетки хора са били ранени, а щети са били нанесени на манастирски комплекс там, който е вписан в световното наследство на ЮНЕСКО. "Това е противното лице на руското варварство - един обект на световното наследство на ЮНЕСКО е разрушен в центъра на Лвов. Тази варварщина ли искате да нормализирате на Биеналето?", заяви Сибига.

Още в началото на март, когато стана ясно, че Русия се връща на престижното международно изложение за съвременно изкуство, 22 еврочленки плюс украинският министър на културата възразиха срещу това. Сред парафиралите протестното писмо бе и България.

Тогава украинското министерство на външните работи припомни, че "346 украински творци са загинали във войната в Украйна, че са били повредени 1707 монумента на културното наследство и 2503 обекта от културната инфраструктура. Над 35 000 музейни експоната са били откраднати от руснаците от Украйна. Преките щети върху украинското културно наследство от войната се оценяват на 4,5 милиарда долара, докато непреките са много по-високи.

На 10 март ЕК осъди решението за връщането на Русия на Биеналето и заплаши да лиши организаторите от европейска субсидия в размер на 2 млн. евро за три години. Италианското министерство на културата също се противопостави на руското участие, като поясни, че Фондацията е взела сама това решение въпреки противопоставянето на италианското правителство.