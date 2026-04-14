Изцяло женски екип стяга българския павилион за Венецианското биенале

По-малко от месец преди откриването на 61-вото издание на Венецианското биенале за изкуство българският национален павилион е в етап на активна подготовка, която тази година се осъществява от изцяло женски екип, воден от кураторката Мартина Йорданова и комисаря на българското участие Десислава Димова. Най-старият и престижен форум за изкуство в света ще се състои от 9 май до 22 ноември с участието на 99 държави и над 30 съпътстващи изложби.

Българската изложба със заглавие „Федерация на минорните практики“ превръща павилиона във въображаема изследователска лаборатория, която събира сигнали от четири филма на художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева и ги активира чрез видеоигра като платформа за взаимодействие с посетителите.

Четирите филма разглеждат темите идентичност, дезинформация, труд и екология и се обединяват в интерактивна среда под формата на интерактивна игра, в която посетителите са поставени пред избор – да се ориентират между различни ценности и възможни посоки, като по този начин участват в конструирането на едно възможно общо политическо бъдеще.

В началото на годината Мартина Йорданова спечели конкурса за български павилион на Биеналето, в който се включиха общо 23 кураторски проекта. “Федерация на минорните практики” е жест към общата тема на тазгодишното издание – “В минорни тоналности“, зададена от кураторката Койо Куо, която разглежда по-интимните и деликатни форми на художествен израз като възможност за съпротива и нов прочит на света от страна на артистите.

„Павилионът не предлага бъдеще. Той поддържа условията, чрез които възможни бъдещи реалности започват да придобиват форма – колективно, с внимание и чрез грижа. В основата на нашия подход стои разбирането за павилиона като отворена система, в която произведенията на художничките не илюстрират предварително зададена теза, а участват в нейното постоянно преформулиране. Значението не е фиксирано, а се произвежда в отношенията между работите, пространството и публиката“, обяснява идеята си Мартина Йорданова.

Венецианско биенале е най-старият и най-престижен форум за съвременно изкуство в света. Основано през 1895 г., то постепенно разширява своя обхват и влияние през годините, като към първоначалната изложба на изкуство се добавят архитектура, кино, театър, музика и танц. Днес изданията за изкуство и за архитектура се провеждат през година, редувайки се, докато останалите фестивали се организират ежегодно в рамките на институцията.

В рамките на Биеналето съществуват два основни формата: международната изложба, изготвяна от един поканен за целта куратор, и националните участия, организирани от отделните държави. Изложбите са разположени из целия град и в продължение на шест месеца превръщат Венеция в място, където светът разговаря чрез изкуство.

Биеналето често е наричано „Олимпиада на изкуствата“ заради своя мащаб и широко международно присъствие. За България предстоящото участие ще бъде едва дванадесето в историята ни, тъй като през годините страната ни е отсъствала по политически или икономически причини. Първото българско участие датира от 1910 г., след което включването ни е спорадично. За радост, в последните години страната ни заяви устойчиво и последователно участие в Биеналето и през 2026 г. отбелязва своя четвърти пореден павилион без прекъсване от 2019-а насам, припомнят организаторите от Националната галерия, които реализират участията ни със съдействието на Министерството на културата.