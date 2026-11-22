Писателят Георги Господинов получи 32-рата френска литературна награда „Жан Моне", с която от 1995 г. се отличава европейски автор за творба, написана или преведена на френски език през изминалата година, съобщи БНТ. Призът е за последния роман на Господинов „Градинарят и смъртта" в превод на Мари Врина-Николов. Българинът бе сред тримата финалисти за отличието, излъчени от 11-членно жури. Победителят получава 5000 евро.

Награждаването се състоя по време на церемония в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература. Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определи романа „Градинарят и смъртта“ като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“, уточнява БНР.

В навечерието на церемонията в Коняк - родно място на патрона на наградата, Георги Господинов сподели пред bTV, че френската литература и философия са изиграли огромна роля за формирането му като писател. Сред авторите, оказали най-силно влияние върху него, той посочва Жорж Перек, Жак Превер, Луи Арагон, Гийом Аполинер. "Моите книги са радикални като структура, като лабиринт на разказване, но си мисля, че по някакъв начин са поле за размисъл. А размисълът никога не е радикален. Опитът на тези книги е да разбера този свят, който вече не разбирам. И някак си да намерим смисъл, да произведем смисъл. Ако искаш дори – утешение", коментира Господинов.

Патронът на френската литературна награда Жан Моне (1888-1979) е индустриалец и държавник, смятан за един от бащите на обединена Европа. Навлизайки в политиката след Втората световна война той се нарежда сред основните поддръжници на обединяването на западноевропейската тежка промишленост и става главен архитект на редица планове и проекти за постигането на тази цел. Автор е на плана „Моне“ (1947), имащ за основна цел възстановяването на икономиката на следвоенна Франция, което е зависело от възстановяването на общоевропейската икономика. Три години по-късно Моне предлага на тогавашния външен министър на Франция Робер Шуман да се изгради съвместен френско-германски съюз по производство на въглища и стомана – т. нар. план „Шуман“, който е в основата на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). На 9 май 1950 г. в реч, вдъхновена от Жан Моне, Робер Шуман предлага Франция, ФРГ и останалите европейски държави, които желаят да се присъединят, да обединят ресурсите си от въглища и стомана.

Моне е баща на концепцията за интегриране „стъпка по стъпка“ на следвоенна Западна Европа, което да доведе до солидарност и единодействие между страни – доскорошни врагове. През 1955 г. той учредява Акционен комитет за създаването на Съединени европейски щати. Сред инициаторите е на създадените през 1957 г. „Евроатом“ и Европейска икономическа общност. През 1976 г. на срещата на върха на ЕИО в Люксембург е удостоен със званието „Почетен гражданин на Европа“.