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Георги Господинов е сред претендентите за Нобела за литература

Това пише авторитетният германски вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг"

Днес, 11:15
Предложенията на "Франкфуртер алгемайне цайтунг" за Нобел са Георги Господинов, Джералд Мърнейн, Габриела Адамещяну, Ака Морчиладзе, Мишел Уелбек, Колм Тойбин, Хода Баракат.
ФАЦ
Предложенията на "Франкфуртер алгемайне цайтунг" за Нобел са Георги Господинов, Джералд Мърнейн, Габриела Адамещяну, Ака Морчиладзе, Мишел Уелбек, Колм Тойбин, Хода Баракат.

Българският писател Георги Господинов е сред претендентите за тазгодишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Вестникът представя седем претенденти, като Господинов е фаворит на ФАЦ. 

Очеркът за Господинов се нарича "Георги Господинов: Поетичен размах"

Георги Господинов е сред най-оригиналните гласове в световната литература. Роден през 1968 г. в Ямбол и живеещ днес в София, той изследва Европа във всичките ѝ настроения с поетичен размах и меланхолична ирония. Творчеството му е проницателно, експериментаторско и многообразно - включва както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. В него неизменно откриваме великолепния разказвач, изпълнен с хрумвания, причудливи моменти и отчаяна жизнерадост. Срещаме например експерт по залезите, който се подготвя за последното космическо спускане на завесата, или баща, който в търсене на дъщеря си броди пеша из един излязъл от релси свят, в който вече не съществуват никакви транспортни средства.

Още ранните му произведения, всички преведени на немски от Александър Зицман, като „Физика на тъгата“ (2014) и „8 минути и 19 секунди“ (2016), събират повествователни миниатюри и скици, които се движат свободно през различни епохи и едновременно с това насочват поглед към комунистическото минало на България, към разпада на стария ред и новото начало след 1989 г.

Най-значимият му роман, „Времеубежище“ (2022), отличен, наред с други награди, с Международната награда „Букър“, е спираща дъха литературна фантазия. Действието се развива в цюрихска клиника за хора с деменция, чиито стаи са обзаведени така, че всяка от тях пресъздава определено десетилетие от XX век. Сред интериори със специфични аромати и предмети от отминали епохи пациентите, чиито спомени постепенно избледняват, трябва да намират утеха.

Но тези убежища във времето се оказват едновременно благословия и проклятие. Защото в Европа от романа постепенно се разпространява обсебване от миналото. Скоро не само болните, но и цели държави започват да проявяват интерес към това завръщане назад във времето. Неспособността на хората да постигнат съгласие за общо бъдеще и стремежът на всички да търсят спасение във вчерашния ден превръщат „Времеубежище“ във въздействаща алегория на нашето съвремие. Тези минали времена заливат романа като цунами - италианците копнеят да се върнат в 60-те години, а западногерманците - в 80-те, завършили с падането на Берлинската стена.

Липсата на бъдеще разкрива у Господинов огромен резервоар от носталгия. Най-новата му книга, „Градинарят и смъртта“ (2025), звучи съвсем различно - с изненадващо интимен тон. Тя съчетава мемоар, изповед и моментна снимка и разказва за смъртта на баща му, за една градина и за едно поколение, останало встрани от пътя.

И това гранично преживяване той описва проницателно, но същевременно нежно и почти смирено. Във всички тези произведения Господинов се вглежда в миналото и улавя пулса на нашето настояще.

 

 

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