Дочакахме и концерт на Ерик Клептън!

Само часове след вестта за предстоящото гостуване на Foo Fighters организаторите от Fest Team обявиха и друга гръмотевична новина: първото гостуване на Ерик Клептън у нас! Една от основополагащите фигури в блуса и рока за всички времена ще пристигне в България повече от шест десетилетия след началото на забележителната си кариера, на 82 години.

Концертът на "Бавната ръка" - прякорът му е даден след едноименния албум от 1977 г., съдържащ някои от най-великите му песни - ще се състои на 7 май 2027 г. в столичната зала "Арена 8888". За членовете на Fest Club достъпът до билети отваря в четвъртък, 19 ноември, в 12:00 ч. на обяд, а масовата продажба - 24 часа по-късно. Още на 18-и ноември пък ще могат да си купят пропуск членовете на фен клуба на легендата.

Гастролът в София е част от европейското турне на Клептън през предстоящата 2027 г. Във Великобритания музикантът ще свири в Бирмингам на 17 май и четири вечери в лондонската Royal Albert Hall - на 20, 21, 23 и 24 май.

В края на тази седмица - на 20 ноември 2026 г., когато излиза The Road to Escondido: Enhanced Edition - юбилейно издание за 20-ата годишнина на съвместния албум на Клептън с J.J. Cale. Оригиналът от 2006 г. е първият общ албум на двамата музиканти, всеки от които години наред се възхищава от работата на другия. Новото издание на двоен компактдиск добавя три неиздавани досега песни от оригиналните звукозаписни сесии: Wrong No More, I Got To Find My Baby и Roll On. В него влизат още три концертни записа от албума Live in San Diego - Who Am I Telling You?, Anyway The Wind Blows и Don’t Cry Sister.

На 4 декември 2026 г. излиза и ново издание на Riding with the King, съвместния албум на Клептън с Би Би Кинг. Ремастерираната и разширена версия отбелязва 100 години от рождението на блус легендата и ще се предлага на двоен колекционерски винил в сиво-лимонен цвят.

Роден на 30 март 1945 г., британският китарист, певец и текстописец е единственият изпълнител, който е вписван три пъти в Залата на славата на рокендрола – като член на "Ярдбърдс", "Крийм" и като самостоятелен музикант. Оставил неизличима следа в историята на блуса и музиката въобще, Клептън е смятан за един от най-важните и влиятелни китаристи на всички времена. В своята класация за "100-те най-велики китаристи" сп. "Ролинг Стоун" го класира втори, а топ 50 на "Гибсън" - четвърти. За своя принос към музикалната култура през 1994 г. е удостоен със званието Офицер на Ордена на Британската империя от Кралица Елизабет II, а на 3 ноември 2004 г. и със званието Командор на Ордена на Британската империя.

Носител е на 17 награди "Грами", а сред незабравимите му песни са Layla, Wonderful Tonight, Tears in Heaven и версиите му на Cocaine и After Midnight, оригинални композиции на J.J. Cale. The Road to Escondido печели "Грами" за най-добър съвременен блус албум през 2008 г. Издал е над 40 дългосвирещи албума.

Синът му Конър умира през 1991 г. и Клептън изразява своята печал в песента Tears In Heaven, която поставя в албума Unplugged. През 1998 г. музикантът, самият той лекуващ се от алкохолизъм и наркотична зависимост, основава Център "Кросроудс" на остров Антигуа, лечебно заведение за възстановяване от наркомании.

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