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Рок гигантите Foo Fighters идват за пръв път в България

Концертът ще е на 30 юни на стадион "Васил Левски"

Днес, 11:42
Лидерът на Foo Fighters Дейв Грол по време на концерта на групата на фестивала Rock in Rio 2026 в Рио де Жанейро.
ЕПА/БГНЕС
Лидерът на Foo Fighters Дейв Грол по време на концерта на групата на фестивала Rock in Rio 2026 в Рио де Жанейро.

Една от най-влиятелните рок групи в последните две десетилетия Foo Fighters ще изнесе своя първи концерт в България. Той ще се състои на 30 юни 2027 г. на Националния стадион "Васил Левски" и е организиран от Fest Team.

Формацията, водена от митичната фигура в рок и гръндж музиката Дейв Грол, включи България в най-мащабното турне в историята си - Take Cover. Обиколката в Европа започва на 9 юни в Рейкявик и завършва на 18 септември в Дъблин, а на 9 и 11 септември групата ще изнесе два масивни концерта на стадион "Уембли" в Лондон.

Foo Fighters е сформирана през 1994 г. в Сиатъл от един от членовете на "Нирвана" - Дейв Грол, който дотогава е зад барабаните, но се прехвърля на китара и микрофон в новата си група. Той привлича със себе си и неофициалния четвърти член на "Нирвана" - китариста Пат Смиър, който и до момента е с Грол във Foo Fighters.

Резултатът е стотици милиони стриймове, препълнени стадиони и зали, 15 награди "Грами". През март 2022 г. Foo Fighters преживява тежък момент, тъй като преди концерт в Богота умира от свръхдоза наркотици техният барабанист Тейлър Хоукинс. В момента мястото му се заема от Илън Рубин, който е свирил в Nine Inch Nails и Paramore.

Хитовете на американската формация вече са неизброими - Big Me, Monkey Wrench, Everlong, Learn to Fly, All My Life, Times Like These, Best of You, The Pretender, Rope, Walk, These Days, Run, Shame Shame, No Son of Mine, Asking for a Friend и др. Концертите на Foo Fighters продължават близо три часа и включват също по-рядко свирени песни и неочаквани изненади. В сегашния сетлист са добавени и песни от най-новия албум Your Favorite Toy, излязъл през април т.г.

Специални гости на шоуто в София ще бъдат прочутата британска шугейз група Slowdive и техните сънародници Reclus.É.

Предварителната продажба на билети за концерта на Foo Fighters на 30 юни 2027 г. започва в четвъртък (19 ноември) от 10:00 ч. за членовете на Fest Club. Масовата продажба започва в петък (20 ноември), също от 10:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg. Цените започват от 66 евро.

Постерът за първия концерт на Foo Fighters в България.
FEST TEAM Постерът за първия концерт на Foo Fighters в България.
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