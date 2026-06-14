Живителна доза позитивизъм от Empire of the Sun в София

28 години минаха от дебютния албум на Empire of the Sun до техния първи концерт в София, но той най-сетне се случи. Легендарната електро поп формация дойде и спечели над 4000 зрители на сцената на бившия столичен колодрум в Борисовата градина със своето типично феерично шоу.

Двете танцьорки на сцената непрестанно сменяха бляскавите си костюми, а в един момент се преобразиха дори на анимационни герои. След почти всяко изпълнение и фронтменът Люк Стийл променяше тоалетите си. Мултимедията също бе пъстра и пълнеше окото.

Но и слухът бе погален с есенцията от творчеството на австралийското дуо. Турнето Ask That God е в подкрепа на едноименния албум от 2024 г. и обяснимо сетлистът включваше доста от новите композиции. Но още петата песен показа защо Empire of the Sun са сред колосите в този жанр - големият им хит We Are The People окончателно въвлече феновете в шоуто.

Въпреки че формацията е дуо, на сцената бе само Люк Стийл със съпътстващи тур музиканти. Другият лидер Ник Литълмор изключително рядко концертира в последните години и основно е въвлечен в композирането, продуцирането и студийните записи.

Но Стийл компенсира с изключително убедително поведение и присъствие. На няколко пъти слиза и пя с феновете. А за финал, след другия голям хит Alive, обеща скорошна нова среща. Дано!

Организаторите от Fest Team заслужават добри думи и за адекватния избор за подгряващия сет. Това бе електронният проект Roi Turbo на братята от Южна Африка Бенджамин и Конър Макарти. Тяхната инструментална музика без вокали, насочена също основно в електро поп стилистиката, бе доста удачен избор.