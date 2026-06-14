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Живителна доза позитивизъм от Empire of the Sun в София

Много за очите, много за ушите по време на първия концерт на легендарната австралийска формация в България

Днес, 12:44
Момент от пищното аудио-визуално шоу на Empire of the Sun.
Юлиян Савчев
Момент от пищното аудио-визуално шоу на Empire of the Sun.

28 години минаха от дебютния албум на Empire of the Sun до техния първи концерт в София, но той най-сетне се случи. Легендарната електро поп формация дойде и спечели над 4000 зрители на сцената на бившия столичен колодрум в Борисовата градина със своето типично феерично шоу.

Двете танцьорки на сцената непрестанно сменяха бляскавите си костюми, а в един момент се преобразиха дори на анимационни герои. След почти всяко изпълнение и фронтменът Люк Стийл променяше тоалетите си. Мултимедията също бе пъстра и пълнеше окото.

Но и слухът бе погален с есенцията от творчеството на австралийското дуо. Турнето Ask That God е в подкрепа на едноименния албум от 2024 г. и обяснимо сетлистът включваше доста от новите композиции. Но още петата песен показа защо Empire of the Sun са сред колосите в този жанр - големият им хит We Are The People окончателно въвлече феновете в шоуто.

Въпреки че формацията е дуо, на сцената бе само Люк Стийл със съпътстващи тур музиканти. Другият лидер Ник Литълмор изключително рядко концертира в последните години и основно е въвлечен в композирането, продуцирането и студийните записи.

Но Стийл компенсира с изключително убедително поведение и присъствие. На няколко пъти слиза и пя с феновете. А за финал, след другия голям хит Alive, обеща скорошна нова среща. Дано!

Организаторите от Fest Team заслужават добри думи и за адекватния избор за подгряващия сет. Това бе електронният проект Roi Turbo на братята от Южна Африка Бенджамин и Конър Макарти. Тяхната инструментална музика без вокали, насочена също основно в електро поп стилистиката, бе доста удачен избор. 

Люк Стийл показа не само вокалните, но и уменията си на китарист.
Юлиян Савчев Люк Стийл показа не само вокалните, но и уменията си на китарист.
Публиката бе подобаващо шарена като за концерт на Empire of the Sun.
Юлиян Савчев Публиката бе подобаващо шарена като за концерт на Empire of the Sun.
Имаше и фенка с австралийското знаме в чест на групата.
Юлиян Савчев Имаше и фенка с австралийското знаме в чест на групата.
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Ключови думи:

Empire of the Sun, Fest Team

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