"Джудас прийст" се завръща с концерт на открито в София

FEST TEAM Роб Халфорд и компания по време на последната им изява на българска земя на 19 юли 2024 г. в София.

Има няколко групи, които се наслаждават на възторжен прием, колкото и пъти да се върнат в България. Една от тях е "Джудас прийст" и тази година хеви метъл легендите отново ще зарадват феновете си тук. Това ще се случи на 29 август на сцената на Vidas Art Arena в Борисовата градина в София (б.ред. - бившият колодрум). Концертът ще е част от предстоящото европейско турне Faithkeepers.

Тази обиколка няма да е в подкрепа на нов албум, тъй като последният - Invincible Shield (2024), беше представен успешно и у нас на 19 юли 2024 г. в зала "Арена София". Това бе и последното до момента шоу на Роб Халфорд и компания у нас. Сега турнето ще е посветено на всичко най-добро от близо 60-годишната кариера на легендарната банда, включително гигантските им хитове Breaking the Law, Before the Dawn, Living After Midnight, Love Bites, Johnny B. Goode, Painkiller и др.

Интересът към "Джудас прийст" не секва не само в България. През миналия месец се състоя премиерата на документалния филм The Ballad of Judas Priest, като това се случи по време на 76-ото издание на Международния филмов фестивал "Берлинале". Лентата проследява над 50 години от историята на групата - от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането ѝ в Залата на славата на рокендрола през 2022 г. А сега 74-годишният монументален фронтмен Роб Халфорд и останалите музиканти от бандата изглеждат все така гладни за концертни изяви.

Организаторите от Fest Team пускат билетите за концерта на "Джудас прийст" в предварителна продажба на 17 март за членове на Fest Club, а в масова продажба - на 18 март в мрежата на Ticketstation.bg. Цените стартират от 55 евро за най-бързите фенове.