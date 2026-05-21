Нещата, които правят Empire of the Sun по-специална група

Вече остава по-малко от месец преди първото гостуване у нас на Empire of the Sun в София, а все още има много несподелени факти за прочутото австралийско дуо, които не са широко известни в България. Нека погледнем някои от подробностите, които разкриват как зад екстравагантната визия на двамата се крие един различен подход към музикалната индустрия. Самият концерт е на 13 юни на сцената на Vidas Art Arena в София, бившият колодрум в Борисовата градина.

- Групата не е кръстена на книгата "Империя на слънцето" на Джеймс Балард, нито на едноименния филм на Стивън Спилбърг от 1987 г. В действителност името е вдъхновено от визия за хармоничен, постапокалиптичен Ню Йорк, превзет от природата.

- Люк Стийл и Ник Литълмор започват като група без снимки. В началото на кариерата си дуото забранява да им се правят стандартни фотографии. Те настояват всички рекламни изображения да бъдат картини или илюстрации, а не истински снимки.

- Страничните проекти са сърцето на групата. Люк Стийл е бил в алтернативната рок банда The Sleepy Jackson, а Ник Литълмор е основател на електронната денс формация Pnau. Те считат, че историята им там е като един вид "университет", който ги е довел до Empire of the Sun.

- Здравословни проблеми водят до 8-годишна пауза. Между третия албум Two Vines (2016) и постигналия голям успех четвърти студиен запис Ask That God (2024) стои не творческа криза, а заболяване на Литълмор. Той страда от синдром на Рамзи Хънт (вид херпес зостер), който парализира половината от лицето му. Отделно двамата музиканти се справят по това време и с бърнаут.

- Те пишат музика в изолирана среда. За да избегнат натиска на индустрията и звукозаписните компании, дуото понякога се оттегля в изолирани джунгли и пещери в Хавай или Мексико, за да записват с естествени перкусии и да композират. Така е създаден вторият албум Ice on the Dune (2013).

- Техните концерти на живо са на ниво Бродуей. Вместо традиционните турнета, техните концерти на живо са театрални продукции със смяна на костюми и танцьори. Стийл често действа в ролята на "Императора", а Литълмор - на "Пророка".

- Визуалните елементи са духовно бягство. Театралните, грандиозни костюми, украшения за глава и грим за лице са предназначени да символизират навлизане в хармонична, паралелна вселена. Това е умишлено бягство от ежедневието на обикновения живот.

- Двамата си сътрудничат от разстояние през повечето време от годината. Дори когато живеят в един и същи град (като Лос Анджелис), голяма част от писането на музика се случва напълно отделно, преди да се съберат и да я запишат.

ОЩЕ ЕДНА ГРУПА ЗА КОНЦЕРТА В СОФИЯ

Организаторите на концерта от Fest Team обявиха днес, че към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специалните гости Roi Turbo. Това е бързо набиращ скорост електронен проект на братята Бенджамин и Конър Макарти. Те са родени в Кейптаун, а в момента живеят в Лондон. Двамата създават музика, която смесва пулса на диско и фънк от 70-те и 80-те с модерна клубна енергия, аналогови синтове и психеделичен денс. Зад гърба си вече имат две EP-та - Volcano Cigarette Shop и Bazooka.

