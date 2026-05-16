Пустинята отново зазвуча с ритъма на "Тинариуен" в НДК

Музикантите туареги показаха за 90 минути защо са "Кралете на пустинния блус"

Днес, 18:16
Концертите на "Тинариуен" винаги са специално и отнасящо преживяване.
Концертите на "Тинариуен" винаги са специално и отнасящо преживяване.

"Тинариуен" е формация, чието начало датира от 1979 г. в бежански лагер на туареги в Либия. През годините колективът от бежанци от Мали и Алжир успя да спечели сърцата на милиони, както и награда "Грами", със своята специфична смесица на коренните ритми на туарегите, на пустинната етно музика от една страна и на модерния, на моменти южняшки рок от друга.

Това видяха и съпреживяха в продължение на час и половина зрителите в зала 3 на НДК, които бяха дошли за второто гостуване на групата след септември 2024 г. Този път подгряващ сет липсваше. Точно в 20:00 ч. музикантите излязоха на сцената и започнаха без предисловие. В нажежената от положителна енергия (а и от висока температура) зала зрителите подкрепяха бурно музикантите. Във въздуха на талази се носеше усещането за свобода - лична и колективна. Носеше се атмосферата на Сахара - безбрежна, с щедри тонове меланхолия.

Звучаха познати композиции, но и нови, от излезлия през март албум Hoggar, наречен на планинския масив в централната част на Сахара, южен Алжир. И за финал в биса бяха задължителните Sastaaqqаm и Chaghaybou, които бяха като кулминация на емоциите.

В края публиката напусна с убеденост, че положителната енергия е била двупосочна, след като иначе сдържаните пустинни души изразиха своята признателност към хората пред себе си.

Ключови думи:

Тинариуен, Fest Team

