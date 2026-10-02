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Слаш се завръща в България, но с другата си група

The Conspirators ще е сред участниците на Hills of Rock 2027

Днес, 16:01
Слаш се завръща у нас с другата си група - The Conspirators, като част от афиша на Hills of Rock 2027.
FEST TEAM
Слаш се завръща у нас с другата си група - The Conspirators, като част от афиша на Hills of Rock 2027.

Слаш ще е сред звездите на Hills Of Rock 2027. Организаторите на фестивала в Пловдив обявиха първите шест имена на осмото издание и сред тях е страничният проект на китариста на Guns N' Roses - групата The Conspirators, в която вокалист е също популярно име в рок музиката - Майлс Кенеди. Самият фестивал ще се състои от 23 до 25 юли отново край гребния канал в Пловдив.

Така един от най-прочутите китаристи в рок музиката ще се завърне в България две години след концерта си с Guns N' Roses на 21 юли 2025 г. А с Майлс Кенеди и The Conspirators това ще му е второ гостуване у нас след 4 февруари 2013 г. в зала "Фестивална", сега "Асикс Арена".

Сред останалите обявени имена са американската ню метъл група Skillet, метълкор формациите Atreyu (САЩ) и Make Them Suffer (Австралия), деткор машините от Атланта, Джорджия Left To Suffer и германските индъстриъл ветерани Die Krupps.

Интересът към Hills Of Rock 2027 бе голям и още преди да бъдат обявени първите имена. В мрежата на Ticket station все още се продават промоционални тридневни билети по 140 евро.

Програмата на Hills of Rock 2027 до момента.
FEST TEAM Програмата на Hills of Rock 2027 до момента.
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Ключови думи:

Слаш, Hills of Rock, Fest Team

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