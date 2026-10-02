Слаш се завръща в България, но с другата си група

FEST TEAM Слаш се завръща у нас с другата си група - The Conspirators, като част от афиша на Hills of Rock 2027.

Слаш ще е сред звездите на Hills Of Rock 2027. Организаторите на фестивала в Пловдив обявиха първите шест имена на осмото издание и сред тях е страничният проект на китариста на Guns N' Roses - групата The Conspirators, в която вокалист е също популярно име в рок музиката - Майлс Кенеди. Самият фестивал ще се състои от 23 до 25 юли отново край гребния канал в Пловдив.

Така един от най-прочутите китаристи в рок музиката ще се завърне в България две години след концерта си с Guns N' Roses на 21 юли 2025 г. А с Майлс Кенеди и The Conspirators това ще му е второ гостуване у нас след 4 февруари 2013 г. в зала "Фестивална", сега "Асикс Арена".

Сред останалите обявени имена са американската ню метъл група Skillet, метълкор формациите Atreyu (САЩ) и Make Them Suffer (Австралия), деткор машините от Атланта, Джорджия Left To Suffer и германските индъстриъл ветерани Die Krupps.

Интересът към Hills Of Rock 2027 бе голям и още преди да бъдат обявени първите имена. В мрежата на Ticket station все още се продават промоционални тридневни билети по 140 евро.