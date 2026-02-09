Медия без
Hills of Rock 2026 посреща и P.O.D.

Общо 46 групи и изпълнители ще се изявят в трите дни на фестивала

Днес, 12:40

Малко над пет месеца преди началото наа Hills of Rock обратното броене за феновете започна: с добавянето на последните звездни гости за тази година – американците P.O.D., и обявяването на пълната фестивална програма. Между 24 и 26 юли на Гребната база в Пловдив ще се съберат 46 групи и изпълнители в три последователни дни на три сцени. Програмата по дни, часове и сцени вече може да се види на официалния сайт на фестивала, а тридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station. Налични са и пропуски за къмпинг зоната.

Последната потвърдена група за 2026 г. е P.O.D., която ще се качи на сцената в първия ден на фестивала - 24 юли, когато хедлайнер е техният сънародник Мерилин Менсън. Българската публика познава добре калифорнийската банда, на която всякаква дистанция с публиката е чужда. На живо музикантите от P.O.D. са директни, емоционални и напълно отдадени. Създадени през 1992 г. в Сан Диего, те превръщат смесицата от хард рок, хип-хоп, реге и алтернативно звучене в оригинална и енергична музика, която им носи над 10 милиона продадени албума, три номинации за "Грами" и многобройни фенове по света и у нас. 

Сред останалите участници в Hills of Rock 2026 са Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Black Label Society, Lamb of God, Nothing More, Nevermore, Paradise Lost, Of Mice & Men, House of Protection, Vended, Deafheaven, Karen Dió, The Toy Dolls, както и множество български групи. 

Припомняме, че тази година фестивалът ще се разшири със самостоятелен концертен ден - BE4 HILLS (Before Hills) на 23 юли с четири групи - шведската метъл машина Sabaton, култовите американци Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi. 

