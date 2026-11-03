Limp Bizkit ще закрият ударно PhillGood 2027

Рап метъл ветераните от Limp Bizkit, водени от своя прочут фронтмен Фред Дърст, ще бъдат последният хедлайнер на фестивала PhillGood, чието второ издание ще се проведе между 16 и 18 юли 2027 г. край гребната база в Пловдив.

Формацията от Флорида, която преди 30 години нахлу с ритник в шоубизнеса със своята специфична музика, смес от метъл, хип-хоп, фънк и електроника, стана още от самото начало любима на милиони фенове. Хитове като Nookie, Break Stuff, Re-Arranged, Rollin’ (Air Raid Vehicle), My Way, My Generation и Take a Look Around от саундтрака на "Мисията невъзможна 2" и до днес се въртят в световния музикален ефир. Групата продължава и да е сред най-желаните от големите музикални фестивали.

За Limp Bizkit това ще е второ гостуване в България след юни 2009 в зала "Фестивална" в София и първо в Пловдив. А за феновете ще е отново повод да видят на живо митичния Фред Дърст.

Така вече са ясни всички хедлайнери на PhillGood 2027. Първата вечер е за Роби Уилямс, а на 17 юли на основната сцена ще излязат "Кемикъл Брадърс". Билети за фестивала се продават в мрежата на Ticket Station, като тридневните са по 199 евро, а еднодневните - по 99 евро.