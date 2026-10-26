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"Кемикъл Брадърс" ще разтърсят PhillGood 2027

Знаменитото британско електронно дуо идва за трети път в България и за първи - в Пловдив

Днес, 12:38
"Кемикъл Брадърс" по време на първото си гостуване в България - през октомври 2019 г.
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"Кемикъл Брадърс" по време на първото си гостуване в България - през октомври 2019 г.

Легендарното електронно дуо "Кемикъл Брадърс" ще закрие втората вечер на фестивала PhillGood 2027 в Пловдив. Това обявиха днес организаторите от Fest Team. А това значи само едно - невероятно визуално шоу, ударни бийтове, гигантски хитове като Hey Boy Hey Girl, Block Rockin’ Beats, Galvanize, Wide Open, Got to Keep On...

Том Роуландс и Ед Симънс, които не са братя, но пък са творчески тандем още от 1989 г., са считани за едни от пионерите на електронната музика. И с право! Зад гърба си те имат 6 награди "Грами", над 21 милиона продадени физически копия по света, 6 албума под №1 във Великобритания и милиарди стриймвания.

За тях това ще бъде първо гостуване в Пловдив и трето в България след тези през 2019 и 2023 г. в "Арена София". Съответно ще е и първата им изява на открито в страната ни.

А афишът на PhillGood 2027 започва да придобива все по-конкретни очертания. Вече са ясни два от трите хедлайнери. Роби Уилямс ще е в откриващата вечер (16 юли), а "Кемикъл Брадърс" ще са на следващата (17 юли), като все още се пази в тайна голямото име за последния ден.

Билети за фестивала се продават в мрежата на Ticket Station, като тридневните са по 199 евро, а вече има и еднодневни за първата и втората фестивална вечер, като цените са по 99 евро.

Постерът за участието на "Кемикъл Брадърс" на PhillGood 2027.
FEST TEAM Постерът за участието на "Кемикъл Брадърс" на PhillGood 2027.
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