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Георги Господинов спечели голямата литературна награда на Стокхолм

Днес, 11:01
Булфото

Романът „Градинарят и смъртта” донесе пореден голям международен успех за българската литература.

„Случи се! Спечелихме шведската международна литературна награда с романа „Градинарят и смъртта”. Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм”, съобщи писателят Георги Господинов в официалния си профил във Facebook.

Българският издател на романа Манол Пейков също съобщава радостната новина, уточнявайки, че тази сутрин всички шведски вестници са я отбелязали.

Тържественото връчване на престижното отличие ще се състои на 19 януари в шведската столица Стокхолм.

Българският автор поздрави и колегите си, които достигнаха до финала за наградата – световноизвестните писателки Саманта Швеблин и Олга Раун.

„За мен беше чест да съм с тях”, сподели Господинов. Той поздрави и преводача на романа на шведски език Хана Сандборг, както и издателя Ола Валин.

„Градинарят и смъртта“ е най-личната ми книга. Баща ми принадлежеше към поколение хора, които никога не са пътували, а сега историята му е стигнала чак до Стокхолм“, допълва Георги Господинов в прессъобщение.

Наградата се връчва за десети път тази година. Авторът и преводачката получават наградата съвместно и си поделят 200 000 крони (18 200 евро), уточнява шведското издание Dagens Nyheter, цитирано от БТА.

Сред предишните лауреати има двама писатели, които по-късно са получили Нобелова награда за литература. Миналогодишният нобелист Ласло Краснохоркаи получи международната културна награда на Културния дом Stadsteatern за 2024 г. за Herscht 07769, а през 2016 г. Олга Токарчук получи приза за „Книгите на Яков“.

 

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