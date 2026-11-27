Изкуствен интелект е създал версия на втория том на романа „Мъртви души“ от Гогол, чийто ръкопис 43-годишият писател изгаря, след като преживява психически срив дни преди смъртта си през 1852 г., съобщава агенция „Ройтерс“, цитирана и от БТА. Смятано за шедьовър на руската класическа литература, произведението остава незавършено, като от трите замислени тома оцелява само един.

Генерираното от изкуствен интелект продължение е смел експеримент, целящ да провери дали технологията може да улови духа и стила на един велик автор. Новата книга, озаглавена „Мъртви души: Възраждане“, завладя въображението на някои читатели, но остави критиците безразлични, коментира осведомителната агенция.

В начинанието участват лингвисти, инженери и историци, работещи с GigaChat – руски модел с изкуствен интелект, разработен от банковия и технологичен конгломерат „Сбер“ (Sber). По думите на ръководителя на проекта Владислав Отрошенко на машината са ѝ били нужни около четири месеца, за да развие убедителен литературен стил. „Тя се справи много добре с художествената страна на задачата и по-специално – с изграждането на сюжета. Това е бестселър. Читателите проявяват искрен интерес. Има ли книгата художествена стойност? Разбира се, че има, тъй като това е първият по рода си уникален и безпрецедентен експеримент. Освен това работихме с един от най-трудните стилове в руската литература – ​​стила и поетиката на Гогол“, обяснява Отрошенко пред „Ройтерс“.

В първата, оцеляла част на „Мъртви души“, писателят създава галерия от колоритни образи, начело с измамника Чичиков. Той замисля финансова схема, основана на „придобиването“ на починали крепостни селяни, които все още фигурират в регистрите като собственост на своите помешчици. Измъчван обаче от творчески и духовни съмнения, Гогол не успява да завърши втората и третата част на книгата, в които е възнамерявал да изобрази моралното възраждане на главния герой.

Експертът по творчеството на Гогол Артьом Никитин отбелязва, че по същата логика изкуственият интелект би могъл да напише продължения на безброй други произведения. „Но аз смятам, че едно литературно произведение не произтича автоматично от всичко, което авторът е създал преди това. Дори да познаваме езика, стила и сюжетните линии на пистеля, това не ни подсказва какво евентуално би написал той в бъдеще“, посочва специалистът.

Роден в днешна Украйна, която по онова време е част от Руската империя, Николай Василиевич Гогол пише най-значимите си произведения на руски език. И двете страни го припознават като важна фигура в своята култура, останала в историята на литературата най-вече с черния си хумор и сатирата, както и като далечен предшественик на абсурдизма.