Изложба "Дечко Узунов/Явора Петрова" по програма "Срещи отвъд времето" се открива на 1 декември, вторник, от 18.00 часа в галерия "Дечко Узунов" – филиал на Софийската градска художествена галерия на бул. „Драган Цанков“ 24, в някогашния дом на големия български живописец. Експозицията е четвъртото издание от тази поредица, в основата на която стои идеята творчеството на Дечко Узунов да бъде поставено в диалог с изкуството на съвременен автор – среща, която преодолява времевите граници и дава възможност за визуален творчески „разговор“.

За настоящото издание екипът на галерията е отправил своята покана към Явора Петрова. В процеса на подготовка художничката е имала възможност да се запознае отблизо с колекцията от ателието на Дечко Узунов, да направи собствен подбор на негови произведения и да потърси възможностите за тяхното поставяне в диалог с нейното изкуство. В резултат от тази символична среща тя създаде и нова серия творби специално за изложбата.

„Големите художници, както и големите личности, ти дават свобода. Казваш си: „Да, всичко е възможно“. Поканата от Аделина Филева (директор на СГХГ – б.р.) дойде съвсем навреме в моето творчество. Разгледах стотици рисунки и акварели в ателието на художника и с изненада открих колко сходно третираме пространството, колко близо са поетиката на пейзажа и ритъмът в композицията. Неусетно неговата свобода се пресели в мен. Изпълни платната ми със светлина и ритъм. Даде въздушност на цветовете. Смених материала за работа. Свежестта от рисунките, тяхната „прима виста“ се настани върху платното. Маслените бои поеха второстепенните роли, а в главната дойде ударът на черното, който решаваше композицията. Накратко казано, одързостих се да превзема платното. Така, както бях овладяла хартията“, споделя за особеностите на творческия процес Явора.

Явора Петрова е завършила „Илюстрация и оформление на книгата“ при проф. Христо Нейков и проф. Румен Скорчев в Националната художествена академия. Има десетки самостоятелни изложби в България и в чужбина – в Германия, Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, участва в международни графични биеналета и е носител на редица национални и международни отличия, сред които Голямата награда от конкурса за графика „Масимо Рамос“ в Испания. Нейни произведения са част от колекциите на Националната галерия и Софийската градска художествена галерия, както и на музейни и частни сбирки в страната и зад граница.

Изложбата, която може да бъде разгледана до 8 февруари 2027 г., включва творби от колекцията на Софийската градска художествена галерия, ХГ „Дечко Узунов“ и от ателието на Явора Петрова. Куратори са Аделина Филева и Мила Старейшинска-Ангелова.