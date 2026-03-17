Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ритъмът в картините на Надежда Кутева разлюлява СГХГ

Известната художничка и потомка на Филип Кутев открива голяма изложба живопис "Места и ритуали" в четвъртък

Днес, 12:02
Надежда Кутева, "Еньовден", 1987.
Изложба, наречена „Места и ритуали“, на известната живописка Надежда Кутева се открива в Софийската градска художествена галерия в четвъртък, 19 март, от 18.00 часа. Експозицията проследява развитието на основните насоки в работата на Надежда Кутева от нейното дипломиране в Художествената гимназия през 1964 г. до най-новите ѝ произведения.

Почти всички пишещи за творчеството на Кутева, в опита си да открият неговата специфика, повтарят думата „ритъм“. Самата авторка обяснява: „Старая се живописта ми да има идейно-визуална адекватност на идеи, които могат да идват от музиката или от словото. Примерно при родопските песни мелодията е плавна, едногласна и т. н. Това се опитвам да приведа в образ чрез четливите линии и силуета на фигурите, като постигна и ясен ритъм. Основният ми водещ мотив е балансът на композиционните елементи, както и ритмуването на обемите в пространството. Бих искала да запълня малката плоскост на картината с ясен ритъм“.

Събрани от различни колекции, нейните картини в тази изложба говорят за художник, който не само пресъздава усещането си за природа и атмосфера, но съумява да изобрази мелодия. Дали ще рисува фигури на брега на морето, или по хълмовете на планината Родопа, лазарки, сцени от житието на св. Никола, нестинари, слезли от стените светци или жени с детски колички в парка, всички те са изобразени като участващи в свой собствен, странен, възторжен и смирен ритуал. Избирайки да се потопи в атмосферата на народното творчество, Надежда Кутева пътешества из вековете, защото фолклорът е концентрат на безкрайна протяжност от време и код за проникване в същината на родното, твърдят изкуствоведите.

Надежда Кутева е родена в София в семейството на Филип Кутев – композитор, диригент и фолклорист, и Мария Кутева – музикален педагог. Сестра е на проф. Елена Кутева – дългогодишен ръководител на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. Завършила е специалност „Стенопис“ в Художествената академия през 1971 г., след което се насочва към кавалетната живопис. Десет години по-късно получава пълна стипендия в колежа „Коркоран“ във Вашингтон, САЩ. Участва в множество национални и международни изложби, представяла е над 20 пъти самостоятелно своето творчество. Първата самостоятелна изложба на Кутева е през 1975 г. в София. През следващите години, освен в България, има изложби в различни страни – Кипър, Виетнам, САЩ, Полша, Япония, Сърбия, Македония, Словакия, Нидерландия, Германия.

Носителка е на множество отличия. Печели първата си награда – на Фонда на словашките художници, в Кошице през 1977-а. Следващата година получава наградата „Хумор и сатира в изкуствата“ в Габрово. През 1986 г. е удостоена с наградата „Златю Бояджиев“. През 2006 г. са ѝ присъдени сертификат и златна награда за високопрестижен експерт на Европейския конвент на експертите. През 2010 г. получава и наградата „Пазител на традициите“ в категория художници на Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите в България. Надежда Кутева е носителят на Националната награда за живопис "Захарий Зограф" на Съюза на българските художници за 2021 г.

Изложбата „Места и ритуали“ ще остане в СГХГ до 25 май.

"Балтийски цикъл", 1978.
"Пейзаж от Родопите", 1979.
"Автопортрет", 1980.
"Пейзаж от Самотраки", 2001.
Внушителната картина от поканата за събитието.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Надежда Кутева, СГХГ, Места и ритуали, Филип Кутев

Още новини по темата

Космическите видения на Дечко Узунов озаряват едноименната галерия
19 Февр. 2026

Ансамбъл „Филип Кутев“ чества 75-годишнина с национално турне и изложба
27 Яну. 2026

Изложба представя Васка Емануилова като скулптор и модел на художници
12 Дек. 2025

„Българската фотография от ХХ век“ разказва 100 години живот в образи (ГАЛЕРИЯ)
08 Дек. 2025

СГХГ припомня бащата на българската графика
22 Септ. 2025

Оперната дива Светлина Стоянова ще пее сред шедьоврите на СГХГ
17 Септ. 2025

Енигмата Иван Вукадинов възкръсва с „Картина извън картината“ в СГХГ
09 Септ. 2025

Слава Джордж спечели наградата за съвременно изкуство БАЗА 2025
30 Юли 2025

Седмина спорят за наградата за съвременно изкуство БАЗА 2025
28 Юли 2025

Изложба предлага грижа и изцеление за модерната жена
30 Юни 2025

Пътуванията на Дечко Узунов стигат у нас след Берлин, Париж, Виена и Рим
23 Юни 2025

Обективът на Бийке Депортер прекосява видими и невидими граници
03 Юни 2025

Как Далечният изток нахлу в българското изкуство
27 Май 2025

"Аз, художникът", който сроди декоративното с монументалното
09 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?