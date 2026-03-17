Ритъмът в картините на Надежда Кутева разлюлява СГХГ

Изложба, наречена „Места и ритуали“, на известната живописка Надежда Кутева се открива в Софийската градска художествена галерия в четвъртък, 19 март, от 18.00 часа. Експозицията проследява развитието на основните насоки в работата на Надежда Кутева от нейното дипломиране в Художествената гимназия през 1964 г. до най-новите ѝ произведения.

Почти всички пишещи за творчеството на Кутева, в опита си да открият неговата специфика, повтарят думата „ритъм“. Самата авторка обяснява: „Старая се живописта ми да има идейно-визуална адекватност на идеи, които могат да идват от музиката или от словото. Примерно при родопските песни мелодията е плавна, едногласна и т. н. Това се опитвам да приведа в образ чрез четливите линии и силуета на фигурите, като постигна и ясен ритъм. Основният ми водещ мотив е балансът на композиционните елементи, както и ритмуването на обемите в пространството. Бих искала да запълня малката плоскост на картината с ясен ритъм“.

Събрани от различни колекции, нейните картини в тази изложба говорят за художник, който не само пресъздава усещането си за природа и атмосфера, но съумява да изобрази мелодия. Дали ще рисува фигури на брега на морето, или по хълмовете на планината Родопа, лазарки, сцени от житието на св. Никола, нестинари, слезли от стените светци или жени с детски колички в парка, всички те са изобразени като участващи в свой собствен, странен, възторжен и смирен ритуал. Избирайки да се потопи в атмосферата на народното творчество, Надежда Кутева пътешества из вековете, защото фолклорът е концентрат на безкрайна протяжност от време и код за проникване в същината на родното, твърдят изкуствоведите.

Надежда Кутева е родена в София в семейството на Филип Кутев – композитор, диригент и фолклорист, и Мария Кутева – музикален педагог. Сестра е на проф. Елена Кутева – дългогодишен ръководител на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. Завършила е специалност „Стенопис“ в Художествената академия през 1971 г., след което се насочва към кавалетната живопис. Десет години по-късно получава пълна стипендия в колежа „Коркоран“ във Вашингтон, САЩ. Участва в множество национални и международни изложби, представяла е над 20 пъти самостоятелно своето творчество. Първата самостоятелна изложба на Кутева е през 1975 г. в София. През следващите години, освен в България, има изложби в различни страни – Кипър, Виетнам, САЩ, Полша, Япония, Сърбия, Македония, Словакия, Нидерландия, Германия.

Носителка е на множество отличия. Печели първата си награда – на Фонда на словашките художници, в Кошице през 1977-а. Следващата година получава наградата „Хумор и сатира в изкуствата“ в Габрово. През 1986 г. е удостоена с наградата „Златю Бояджиев“. През 2006 г. са ѝ присъдени сертификат и златна награда за високопрестижен експерт на Европейския конвент на експертите. През 2010 г. получава и наградата „Пазител на традициите“ в категория художници на Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите в България. Надежда Кутева е носителят на Националната награда за живопис "Захарий Зограф" на Съюза на българските художници за 2021 г.

Изложбата „Места и ритуали“ ще остане в СГХГ до 25 май.