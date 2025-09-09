Енигмата Иван Вукадинов възкръсва с „Картина извън картината“ в СГХГ

Произведения, принадлежащи на семейството на големия български хуожник Иван Вукадинов (1932-2024), както и от държавни, общински и частни колекции ще бъдат подредени в експозицията „Картина извън картината“ в Софийската градска художествена галерия. Тя отваря врати за публика на 16 септември и може да бъде разгледана до 23 ноември.

„Картина извън картината“ е първата голяма ретроспективна изложба, посветена на Иван Вукадинов – единственият български художник, приет в Колекцията за

модерно и съвременно изкуство на Ватиканските музеи. Експозицията има ретроспективен характер и представя творчеството на един изключителен автор, чието изкуство през последните десетилетия се е превърнало в енигма – загадъчно, труднодостъпно и преживявано само от малцина посветени, отбелязват организаторите от СГХГ.

Над 130 произведения в изложбата разгръщат еволюцията в творчеството на Вукадинов: от традиционната академична живопис, усвоена в ателието при

проф. Ненко Балкански в Националната художествена академия, и ранните му прояви на импресионистичен пленеризъм и визуален натурализъм през неговия път на открития в техниката на енкаустиката и символиката на цвета, които го отвеждат към трансцендентната естетика на неговия характерен стил, до

деконструкцията на формите и обемите в късните му цикли, където цветът доминира над формата и сюжета, коментират изкуствоведите.

Към експозицията е подготвен и двуезичен албум, който за първи път изчерпателно представя творческия възход на художника – от студентските му произведения до късните картини. В каталожната част са включени около 400 произведения, които свидетелстват за развитието на един от най-значимите съвременни български творци и разкриват постиженията му през различни етапи на неговия живот.

Изложбата и печатното издание са дело на екипа на Софийската градскаху дожествена галерия в партньорство с проф. Аксиния Джурова – изкуствовед и

дългогодишен изследовател на творчеството на Иван Вукадинов. Те се осъществяват със съдействието на семейството на художника, както и с финансовата подкрепа на Столична община и Министерство на културата.

Иван Вукадинов е роден през 1932 г. в с. Ломница, Пернишки окръг. През 1961 г. завършва Националната художествена академия със специалност „Живопис“ при проф. Ненко Балкански. Участвал е в изложби във Франция, Великобритания, Русия, Латвия. Има самостоятелна изложба в София през 1975 г. и четири изложби в Рим, Арецо, Пиза и Гросето през 70-те години, които го правят известен и търсен сред италианските колекционери. Той е и единственият български художник, който влиза в американската Енциклопедия за модерно изкуство.

Музеят на Ватикана иска да откупи негови платна, особено „В памет на героите“ („Чили“) още през 70-те години на миналия век за рекордни суми, но тогавашната власт отказва с мотива, че картините на Вукадинов са национално богатство. Този случай предизвиква обида у автора поради фекта, че светът не може да види неговото изкуство, и в отговор на това почти в продължение на 4 десетилетия той отказва да излага и да продава картини у нас. На 10 октомври 2022 г. картината “В памет на героите“ официално става част от колекцията на Ватикана. Тя е предадена на куратора на секцията Микол Форти от тогавашния български министър на културата художникът проф. Велислав Минеков. Форти определя картината като „творба с поглед извън видимото“.

Иван Вукадинов се отличава със своя уникален стил и основните теми, които изследва, включват времето, материята, безкрайността, вечността. Неговите произведения притежават дълбок символичен и експресивен характер, който постига, като експериментира с формата, цветовете и техниките. Създава натюрморти, пейзажи, портрети. В неговите работи често има препратки към древността и изкуството на етруските, египтяните, траките, гърците и римляните.











