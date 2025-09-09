Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Енигмата Иван Вукадинов възкръсва с „Картина извън картината“ в СГХГ

Авторът е единственият български художник в колекцията на Ватикана и в американската Енциклопедия за модерно изкуство

Днес, 13:29
Творчеството на Вукадинов е експресивно и притежава дълбоко символичен характер.
СГХГ
Творчеството на Вукадинов е експресивно и притежава дълбоко символичен характер.

Произведения, принадлежащи на семейството на големия български хуожник Иван Вукадинов (1932-2024), както и от държавни, общински и частни колекции ще бъдат подредени в експозицията „Картина извън картината“ в Софийската градска художествена галерия. Тя отваря врати за публика на 16 септември и може да бъде разгледана до 23 ноември.

„Картина извън картината“ е първата голяма ретроспективна изложба, посветена на Иван Вукадинов – единственият български художник, приет в Колекцията за
модерно и съвременно изкуство на Ватиканските музеи. Експозицията има ретроспективен характер и представя творчеството на един изключителен автор, чието изкуство през последните десетилетия се е превърнало в енигма – загадъчно, труднодостъпно и преживявано само от малцина посветени, отбелязват организаторите от СГХГ.

Над 130 произведения в изложбата разгръщат еволюцията в творчеството на Вукадинов: от традиционната академична живопис, усвоена в ателието при
проф. Ненко Балкански в Националната художествена академия, и ранните му прояви на импресионистичен пленеризъм и визуален натурализъм през неговия път на открития в техниката на енкаустиката и символиката на цвета, които го отвеждат към трансцендентната естетика на неговия характерен стил, до
деконструкцията на формите и обемите в късните му цикли, където цветът доминира над формата и сюжета, коментират изкуствоведите.

Към експозицията е подготвен и двуезичен албум, който за първи път изчерпателно представя творческия възход на художника – от студентските му произведения до късните картини. В каталожната част са включени около 400 произведения, които свидетелстват за развитието на един от най-значимите съвременни български творци и разкриват постиженията му през различни етапи на неговия живот.

Изложбата и печатното издание са дело на екипа на Софийската градскаху дожествена галерия в партньорство с проф. Аксиния Джурова – изкуствовед и
дългогодишен изследовател на творчеството на Иван Вукадинов. Те се осъществяват със съдействието на семейството на художника, както и с финансовата подкрепа на Столична община и Министерство на културата.

Иван Вукадинов е роден през 1932 г. в с. Ломница, Пернишки окръг. През 1961 г. завършва Националната художествена академия със специалност „Живопис“ при проф. Ненко Балкански. Участвал е в изложби във Франция, Великобритания, Русия, Латвия. Има самостоятелна изложба в София през 1975 г. и четири изложби в Рим, Арецо, Пиза и Гросето през 70-те години, които го правят известен и търсен сред италианските колекционери. Той е и единственият български художник, който влиза в американската Енциклопедия за модерно изкуство.

Музеят на Ватикана иска да откупи негови платна, особено „В памет на героите“ („Чили“) още през 70-те години на миналия век за рекордни суми, но тогавашната власт отказва с мотива, че картините на Вукадинов са национално богатство. Този случай предизвиква обида у автора поради фекта, че светът не може да види неговото изкуство, и в отговор на това почти в продължение на 4 десетилетия той отказва да излага и да продава картини у нас. На 10 октомври 2022 г. картината “В памет на героите“ официално става част от колекцията на Ватикана. Тя е предадена на куратора на секцията Микол Форти от тогавашния български министър на културата художникът проф. Велислав Минеков. Форти определя картината като „творба с поглед извън видимото“.

Иван Вукадинов се отличава със своя уникален стил и основните теми, които изследва, включват времето, материята, безкрайността, вечността. Неговите произведения притежават дълбок символичен и експресивен характер, който постига, като експериментира с формата, цветовете и техниките. Създава натюрморти, пейзажи, портрети. В неговите работи често има препратки към древността и изкуството на етруските, египтяните, траките, гърците и римляните.


 


 


 

Изкуството на автора поставя загадки пред очите и ума на зрителя.
СГХГ Изкуството на автора поставя загадки пред очите и ума на зрителя.
Вечността и безкрайността са сред любимите теми на художника.
СГХГ Вечността и безкрайността са сред любимите теми на художника.
Картината "В памет на героите", обогатила колекцията на Ватикана.
СГХГ Картината "В памет на героите", обогатила колекцията на Ватикана.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Вукадинов, Картина извън картината, СГХГ, Аксиния Джурова, музей на Ватикана

Още новини по темата

Слава Джордж спечели наградата за съвременно изкуство БАЗА 2025
30 Юли 2025

Седмина спорят за наградата за съвременно изкуство БАЗА 2025
28 Юли 2025

Изложба предлага грижа и изцеление за модерната жена
30 Юни 2025

Пътуванията на Дечко Узунов стигат у нас след Берлин, Париж, Виена и Рим
23 Юни 2025

Десислава Минчева посвети изложба на магията на Индия
05 Юни 2025

Обективът на Бийке Депортер прекосява видими и невидими граници
03 Юни 2025

Как Далечният изток нахлу в българското изкуство
27 Май 2025

"Аз, художникът", който сроди декоративното с монументалното
09 Апр. 2025

Емил Стойчев празнува 90 с ретроспективна изложба в СГХГ
25 Февр. 2025

Образи от ателието на Шмиргела населяват СГХГ
05 Февр. 2025

Текла Алексиева ни разхожда из необозримото в СГХГ
02 Дек. 2024

Художници въвеждат "Европа в България" и България в Европа с творбите си
14 Окт. 2024

Георги Маринов издига „Вавилонска кула“ в галерия „Стубел“
03 Окт. 2024

Почина художникът Иван Вукадинов
22 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар