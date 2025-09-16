Оперната дива Светлина Стоянова ще пее сред шедьоврите на СГХГ

Световноизвестната българска оперна звезда, мецосопраното Светлина Стоянова – солистка на миланската "Скала", Виенската опера и операта в Цюрих, ще излезе на сцената на Софийската градска художествена галерия утре, на 18 септември. Тя ще се представи на Международния фестивал "МузикАртисимо фест" в концерта Wondrous Machine, в който бароковата музика и джазът щe се преплeтат по изключително атрактивен начин. Тези два на пръв поглед два противоположни полюса ще бъдат майсторски сближени в интерпретацията на прочути солисти. Освен Светлина Стоянова, в програмата ще се включат квинтет "Пилекадоне" – носител на награди "Златна лира" и "Марин Големинов" за върхови постижения в изпълнителското изкуство; пианистът, композитор и импровизатор Константин Костов - лауреат на награда "Кристална лира" за джаз, творящ в сферата на Modern Jazz, Crossover Jazz, Folk Jazz; легендарният джазмен, барабанист и композитор Христо Йоцов и басистът Димитър Карамфилов. Този единствен по рода си ансамбъл ще представи премиерното си партньорство в София и ще поведе публиката от английския барок (Пърсел и Хендел) към естетиката на джаза в наши дни.

Светлина Стоянова е родена в София. В продължение на 9 години е част от Детския хор на БНР. Получава образованието си в Обединеното кралство, има бакалавърска степен с отличие и две магистърски степени – "Вокално изпълнение" (2016) и "Опера" (2018), от Кралската консерватория на Шотландия под ръководството на Клеър Ширър. През 2016-а Светлина е най-високо класираната певица сред жените в Le Grand Prix de l'Opera в Букурещ. След записите й със Симфоничния оркестър на БНР, през 2017-а е отличена с първа награда в Международния певчески конкурс Neue Stimmen в Гютерслох, Германия. Този успех дава силен тласък на кариерата й: получава покани от Opéra de Nice Côte d’Azur и от Anthéa Theatre за ролята на Керубино от "Сватбата на Фигаро" от Моцарт и на Розина в "Севилският бръснар" на Росини за фестивала в Брегенц. Стоянова се присъединява към виенската Щатсопера като солист за сезони 2018/19 и 2019/20. Там тя прави дебюта си като Дриада от "Aриадна на Наксос" на Рихард Щраус, изявява се като Розина, Керубино, Росвайс от "Валкюра" на Вагнер, Лола от "Селска чест" на Маскани, Церлина от "Дон Жуан" на Моцарт и др.

С ансамбъл "Матеус", под диригентството на Жан-Кристоф Спинози, Светлина Стоянова дебютира в ролята на Изабела ("Италианката в Алжир" – Росини) в турнето на ансамбъла във Франция. През лятото на 2020 г. тя се представя за първи път и като Анджелина в неговата "Пепеляшка" на фестивала New Generation във Флоренция. Оттогава дебютира на престижни сцени като Росиниевия оперен фестивал в Пезаро, Болшой театър в Москва и Цюрихската опера. Българката е особено свързана и с "Ла Скала" в Милано, където е пяла партиите на Розина, Керубино, Зулма и Дриада.

Наред с оперната си кариера Светлина Стоянова гради име и като харизматична камерна певица. Изнася рецитали в "Музикферайн" във Виена с пианиста Стивън Хопкинс, в "Уигмор хол" в Лондон, на фестивала в Единбург и др.

Квинтет "Пилекадоне" са Мила Павлова (флейта), Валентин Методиев (обой), Венелин Пиперов (кларинет), Ясен Теодосиев (валдхорна) и Евгений Тонев (фагот). Всеки от тях има активна кариера като оркестрант-солист в елитни български формации: Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, оркестър "Кантус Фирмус". Български композитори, сред които акад. Васил Казанджиев, прочутата номинантка за „Грами“ Добринка Табакова, Пенка Кунева, която твори изключително успешно за Холивуд, Албена Петрович-Врачанска, Явор Гайдов и мнозина други създават и посвещават произведения специално на квинтета.

Константин Костов твори в областта на модерния джаз, който елегантно съчетава с фолклорни елементи, и прави преработки на класически творби с изразните средства на джаза. Носител на множество международни награди, от 2011-а до днес той е ангажиран с интензивна концертна дейност в Полша.

Изтъкнатият барабанист, композитор и джазмен Христо Йоцов от 1982 г. свири с различни джаз групи в България и Европа. С "Акустична версия" печели двете най-престижни европейски награди за джаз – през 1985 г. в Белгия и през 1986 г. в Германия. В периода 1982-89 е барабанист и аранжор на Бигбенда на Българското радио. Професор в Музикалната академия, той е свирил на една сцена с прочутите джазмени Симеон Щерев, Милчо Левиев, Йълдъз Ибрахимова, Теодосий Спасов, Томи Смит, Анди Скофийлд, Адам Пиерончик, Ерик Про, Стив Хамилтън, Тим Гарланд, Алексия, Реджи Уоркмън и др. От 1995 г. се изявява предимно в собствени проекти с участието на български и чужди музиканти, за които създава оригинална музика. Има издадени над 30 албума.

Димитър Карамфилов е бакалавър по бас китара в НМА "П. Владигеров", а след това защитава магистърска степен по композиция и контрабас. В музикалната му биография са отбелязани участия на всички значими джаз фестивали в България – самостоятелно и с много от изявените имена като Милчо Левиев, Живко Петров, Теодосий Спасов, Христо Йоцов, Антони Дончев, Михаил Йосифов и др. Има записи за БНР и БНТ – както на авторска музика, така и като изпълнител в различни проекти.