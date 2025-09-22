Медия без
СГХГ припомня бащата на българската графика

Голяма ретроспективна изложба за 130-годишнината на Васил Захариев се открива в сряда

Днес, 15:14
Васил Захариев, "Маринчо Бинбелов-Страшния", 1935, цветна гравюра на дърво.
Мащабна изложба отваря врати в Софийската градска художествена галерия за 130-годишнината от рождението на художника Васил Захариев. Откриването е в сряда, 24 септември, от 18.00 часа, а произведенията ще останат на вниманието на ценителите до 23 ноември.

Изложбата има ретроспективен характер и представя значителна част от запазените работи на автора. Тя е резултат от партньорството между СГХГ, Исторически музей – Самоков, и Държавна агенция „Архиви“. 

Васил Захариев активно се включва в художествения живот в България между двете световни войни, участва и в множество изложби в чужбина. След средата на ХХ век неговият интерес е насочен основно към изучаване на доосвобожденското българско изкуство. Експозицията е организирана хронологически и представя творческото развитие на автора от началото на 1910-те години до средата на миналия век. „Проучването на биографията и произведенията на художника е ръководено от желанието за равномерно осветляване на творческото му развитие като автор, защото, за разлика от добре известните графични произведения от 20-те и 30-те години, то живописта, акварелите, рисунките и декоративните проекти на Захариев, както и ранните му работи, са по-малко изследвани. Немислимо е цялостното представяне на творчеството на Васил Захариев, ако то е отделено от преподавателската му или научната, дори и обществената му дейност, а също и от историческата ситуация, в която той живее и работи“, обясняват от СГХГ.

Приносът на Захариев в развитието на графиката у нас отдавна е добре известен. Но ако се опитаме да погледнем отвъд графичния отпечатък, ще видим едно разнообразно, плавно развиващо се творчество, което от самото начало до своя край е изграждано със забележително постоянство и последователност, с дълбочината на изследовател, изучващ старините и стремящ се към непосредствеността на предакадемичния художествен език, със своеобразно чувство за програмност, но най-вече – с ясното съзнание, че носи в себе си духа на цяла епоха от българското изкуство, казват организаторите.

В изложбата „Васил Захариев. 130 години от рождението на художника“ участват произведения от фонда на СГХГ, Исторически музей – Самоков, Централен държавен архив, Национална галерия, Музейна сбирка на НХА, Градска художествена галерия – Пловдив, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стара Загора, Регионален исторически музей – Благоевград, и частни колекции.

Васил Захариев (1895-1971) е смятан за основоположник на българската графика. През 1919 г. завършва Художествено-индустриалното училище (днес НХА), където негови преподаватели са проф. Цено Тодоров, проф. Харалампи Тачев и проф. Стефан Баджов. В периода 1922-1924 Захариев специализира в Държавната академия за графични изкуства и украса на книгата в Лайпциг. След това преподава графика и декорация в НХА, където е професор от 1929 до 1945 г. и ректор между 1934 и 1943 г. Негови ученици са Преслав Кършовски, Васил Стоилов, Веселин Стайков. От 1959 г. работи в Института за изобразителни изкуства при БАН (днес Институт по изкуствознание).

През 1928 г. Захариев инициира обявяването в Държавен вестник на списък на архитектурни и художествени паметници от национално зачение, които да станат обект на закрила от Закона за опазване на народните старини. Той е и сред дейците, допринесли най-много за музейното дело в родния му град Самоков.

Васил Захариев работи основно в областта на приложната графика – илюстрации на книги, пощенски марки, банкноти, екслибриси. Първия си екслибрис рисува още през 1915 г. Той е и първият български художник, чиито творби са показани на международна изложба на библиотечния знак (Загреб, 1929). Автор е на литографии, на черно-бели и цветни гравюри на дърво и линолеум. Негови произведения са притежание на родни и чуждестранни галерии, включително Галерията на модерното изкуство във Венеция. Творчеството на българина печели признание на редица световни форуми, сред които е и Втората международна изложба за изящни изкуства във Фиуме (днес Риека, Хърватия), където получава почетно отличие.

 

НА ДВА ФРОНТА

В момента и Регионалният исторически музей – София, отбелязва 130-ата годишнина от рождението на художника с изложба. Експозицията представя едновременно личността на Захариев и неговите многостранни професионални занимания. Показани са оригинални произведения, лични вещи, автентични документи и фотографии от богатия архив на твореца, които могат да се видят там до 30 ноември.

"Рилски малинарки", 1932.
"Света София през 1911", 1928.
"Рилският манастир", 1935.
Плакатът за изложбата
