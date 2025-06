Обективът на Бийке Депортер прекосява видими и невидими граници

Бийке Депортер Кадър от фотографската серия I am about to call it a day.

Един от най-оригиналните и разпознаваеми гласове в съвременната фотография – белгийката Бийке Депортер, представя изложбата си „Прекосяване“ в Софийска градска художествена галерия в рамките на фестивала „ФотоФабрика“. Откриването е в четвъртък, 5 юни, от 18.00 часа, а кадрите могат да бъдат разгледани до 20 юли. С това начинание „ФотоФабрика 2025“ в партньорство със СГХГ продължава своята мисия да показва най-значимите имена от световната сцена на документалната и концептуалната фотография.

В изложбата „Прекосяване“ (Crossings) са включени четири от най-знаковите серии на белгийската майсторка на обектива и се разгръща широк тематичен спектър: от интимни портрети и културни сблъсъци до изследване на граници – видими и невидими, лични и политически. Депортер работи с необикновена чувствителност към другия – онзи непознат, който неусетно се превръща в огледало на самите нас.

Серията I am about to call it a day (2010–2014) е фотографски разказ за уязвимостта и близостта – тя съдържа кадри от американски домове, в които Депортер е приета като гост от напълно непознати хора.

Border Birds (2022) е проект, осъществен в партньорство с Дрийс Депортер, използващ AI софтуер за улавяне на птици, прелитащи над международни граници. Серията представлява политически, но в същото време и поетичен коментар по темата за движението и контрола.

As it May Be (2011–2017) е дългосрочно обследване на Египет след Арабската пролет. В рамките му авторката снима местни жители, след което събира мислите на други египтяни, изписани собственоръчно от тях върху нейните фотографии, като така оригиналните изображения постепенно „изчезват“.

Blinked Myself Awake (2020–2024) е дълбоко личен и доста философски проект, посветен на паметта, Космоса и начина, по който човешкият поглед търси отговори в звездите.

Авторката ще бъде специален гост на откриването на изложбата на 5 юни, а на следващия ден ще проведе и уъркшоп с български фотографи.

Бийке Депортер (род. 1986) е завършила Кралската академия за изящни изкуства в Гент. През 2012 г. е номинирана за член на легендарната агенция Magnum Photos, в която е приета през 2016 г. Нейните проекти често се раждат от случайни срещи и се превръщат в интимни визуални разкази, които поставят под въпрос самата природа на фотографията. Депортер има шест издадени книги и е носителка на редица международни отличия, сред които Magnum Expression Award, Larry Sultan Photography Award и PrixLevallois. Била е номинирана и за Deutsche Börse Photography Foundation Prize.

Изложбата на Бийке Депортер се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Дванадесетият фестивал „ФотоФабрика“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.